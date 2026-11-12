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Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles

Blanca Ruth Hernández Ortiz trabajó durante varios años en la clínica del ISSSTE y en el Hospital General de Ciudad Valles.

Por Huasteca Hoy

Noviembre 12, 2026 08:49 p.m.
A
Blanca Ruth Hernández Ortiz, médica de Ciudad Valles, San Luis Potosí

Blanca Ruth Hernández Ortiz, médica de Ciudad Valles, San Luis Potosí

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      Blanca Ruth Hernández Ortiz, médica originaria de Ciudad Valles, fue encontrada sin vida en el domicilio donde residía en la capital de San Luis Potosí. La profesionista se había mudado a esa ciudad hacía apenas unos días, de acuerdo con información publicada por Huasteca Hoy.

      La noticia de su fallecimiento se conoció entre trabajadores del sector salud la mañana del jueves.

      En Ciudad Valles, donde Hernández Ortiz ejerció durante varios años, sus antiguos compañeros la recordaron por su compromiso con el trabajo y la atención que brindaba a sus pacientes.

      La doctora prestó sus servicios en dos instituciones de salud del municipio, la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Hospital General de Ciudad Valles.

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