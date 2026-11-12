Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles
Blanca Ruth Hernández Ortiz trabajó durante varios años en la clínica del ISSSTE y en el Hospital General de Ciudad Valles.
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Blanca Ruth Hernández Ortiz, médica originaria de Ciudad Valles, fue encontrada sin vida en el domicilio donde residía en la capital de San Luis Potosí. La profesionista se había mudado a esa ciudad hacía apenas unos días, de acuerdo con información publicada por Huasteca Hoy.
La noticia de su fallecimiento se conoció entre trabajadores del sector salud la mañana del jueves.
En Ciudad Valles, donde Hernández Ortiz ejerció durante varios años, sus antiguos compañeros la recordaron por su compromiso con el trabajo y la atención que brindaba a sus pacientes.
La doctora prestó sus servicios en dos instituciones de salud del municipio, la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Hospital General de Ciudad Valles.
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Tras conocerse su muerte, familiares, amigos y colegas compartieron mensajes de despedida y condolencias en redes sociales.
Hasta la noche del jueves, según el reporte de Huasteca Hoy, ninguna autoridad había dado a conocer la causa del fallecimiento ni las circunstancias en las que fue localizada en su vivienda.
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