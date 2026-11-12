Amenaza arancelaria de Trump abre otro riesgo para la industria potosina

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San Luis Potosí, SLP.— Donald Trump amenazó la mañana del jueves 12 de noviembre de 2026 con duplicar los aranceles a México si el gobierno de Claudia Sheinbaum no detiene a los migrantes que avanzan desde el sur del país. El presidente estadounidense lanzó la advertencia en Truth Social, antes de la conferencia matutina de Sheinbaum. Al cierre del jueves, no se había localizado una orden oficial que pusiera en vigor el aumento y Trump seguía sin precisar qué productos quedarían sujetos al alza.

En San Luis Potosí, la exposición se concentra en la industria automotriz y su cadena de proveedores. Entre abril y junio de 2026, el estado exportó mercancías por 6 mil 893.2 millones de dólares, un aumento de 7.3% anual, según cifras del Inegi. De ese total, 4 mil 934.6 millones correspondieron a la fabricación de equipo de transporte, casi 72% de las ventas potosinas al exterior. El estado ocupó el cuarto lugar nacional en exportaciones de ese subsector durante el trimestre.

Sheinbaum dice que la caravana se dispersó en su mayoría

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La advertencia de Trump se produjo dos días después de que un grupo de migrantes, en su mayoría centroamericanos, salió de Tapachula, Chiapas, rumbo al norte. El mandatario aseguró que duplicaría de inmediato los gravámenes si México no detenía el avance, aunque su mensaje no fijó un plazo ni explicó qué tarifas tomaría como base.

Esa misma mañana, Sheinbaum afirmó que ninguna caravana había llegado a la frontera norte desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Según la presidenta, un grupo de alrededor de 600 personas que transitaba por Chiapas se había dispersado en su mayoría. Añadió que las autoridades mexicanas dialogaban con otro grupo, integrado por varios cientos de hondureños, y descartó el uso de la fuerza para disolver las caravanas.

Qué está en juego para San Luis Potosí

Las plantas potosinas de General Motors y BMW exportaron en conjunto 263 mil 261 vehículos ligeros entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con un mapeo de Cluster Industrial B2B. General Motors aportó cerca de 197 mil unidades y BMW, más de 66 mil. La cifra reúne envíos a todos los destinos. Por su parte, Data México identifica a Estados Unidos como el principal comprador de las exportaciones del estado y a las autopartes como su principal producto de exportación en el registro de agosto.

El alcance de un eventual aumento dependería de qué mercancías incluya Washington. Si abarca vehículos terminados, el efecto se concentraría inicialmente en el costo de importar las unidades ensambladas en México. Si se extiende a componentes, también alcanzaría a proveedores que venden directamente a clientes estadounidenses. El anuncio de Trump dejó ambas preguntas abiertas.

La amenaza llegó mientras México y Estados Unidos negocian reducciones a gravámenes que Washington ya aplica a productos mexicanos, entre ellos los relacionados con la industria automotriz y los metales.

Para las plantas y los proveedores de San Luis Potosí, el dato que falta es qué aranceles pretende duplicar Trump. De esa definición depende qué exportaciones quedarían expuestas y cuánto subiría su costo al entrar a Estados Unidos.