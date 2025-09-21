Buque Escuela regresa a Nueva York tras pruebas

La Secretaría de Marina informó que el Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, esto, tras haber concluido exitosamente las pruebas de aceptación en el mar.

Por medio de un comunicado, la Semar destacó que “esta Institución Naval reafirma la fortaleza del Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’, mismo, que tras haber obtenido resultados favorables, continuará llevando un mensaje de buena voluntad en los mares del mundo y navegando en nombre de México como símbolo de orgullo y honor de nuestro país”.

Apenas el pasado 17 de septiembre el buque reanudó sus operaciones luego de cuatro meses del accidente en el puente de Brooklyn, en Nueva York, donde murió la cadete América Yamileth Sánchez, de 20 años, y el marino Adal Jair Maldonado, de 23.

Sobre las pruebas de aceptación en el mar, la Semar informó que se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se verificó el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia.

Se realizaron pruebas del Sistema de Propulsor Auxiliar., tanto adelante como atrás, a distintas revoluciones.

Se consolidaron enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores. Se comprobó la resistencia de su Arboladura y Jarcias, firme transversal y longitudinal, es decir, se revisó el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela.