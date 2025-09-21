logo pulso
Van 27 muertes por explosión en la CDMX

Fallece un hombre internado en el Hospital Rubén Leñero

Por EFE

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
Van 27 muertes por explosión en la CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó ayer que aumentó a 27 el número de muertos por la explosión de un camión de gas el pasado 10 de septiembre en la capital mexicana.

Según la última actualización del Gobierno, ya son 27 los muertos tras el incidente, 18 personas siguen hospitalizadas y 39 lesionados ya han sido dados de alta de los hospitales.

De acuerdo con el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Ricardo Corona Hernández, de 38 años, quien estaba internado en el Hospital Rubén Leñero. 

Esta muerte se suma a la de Erick Vicente Acevedo Romero, de 33 años, cuyo deceso se registró la noche del viernes.

La explosión ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros se volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Entre los heridos, se encuentra la niña que sobrevivió tras ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, quien falleció el sábado por quemaduras en más del 90 % del cuerpo. 

Jazlyn Azulet, de 2 años, fue trasladada el lunes al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas (EE.UU), de la fundación mexicana Michou y Mau.

