Cae extorsionador de tortillerías en Edoméx

CHIMALHUACÁN, Méx.- Integrantes de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal de Chimalhuacán, arrestaron a Brayan “N”, alias El Orejas, identificado como uno de los extorsionadores más violentos que operaba al oriente del Valle de México.

El acusado es considerado un objetivo prioritario por las autoridades y generador de violencia en la región. Autoridades ministeriales revisarán si el imputado integra una organización delictiva en el estado de Michoacán.

Autoridades refirieron que la aprehensión forma parte de la Estrategia Operativa Zona Oriente, enfocada en la prevención y combate de delitos de alto impacto.

El Orejas, de 30 años es señalado por su probable participación en delitos contra la salud y se le investiga por tener una orden de aprehensión vigente por extorsión.

El detenido es clave en una red de extorsión y “cobro de piso que ha afectado a diversos comercios, como tortillerías, carnicerías y rosticerías en Chimalhuacán, Chicoloapan y Los Reyes La Paz”.

Durante el operativo, se aseguraron 52 gramos de cristal, 28 gramos de cocaína en piedra, un teléfono celular y 140 pesos.