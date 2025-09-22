logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Fotogalería

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae extorsionador de tortillerías en Edoméx

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Cae extorsionador de tortillerías en Edoméx

CHIMALHUACÁN, Méx.- Integrantes de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal de Chimalhuacán, arrestaron a Brayan “N”, alias El Orejas, identificado como uno de los extorsionadores más violentos que operaba al oriente del Valle de México.

El acusado es considerado un objetivo prioritario por las autoridades y generador de violencia en la región. Autoridades ministeriales revisarán si el imputado integra una organización delictiva en el estado de Michoacán.

Autoridades refirieron que la aprehensión forma parte de la Estrategia Operativa Zona Oriente, enfocada en la prevención y combate de delitos de alto impacto.

El Orejas, de 30 años es señalado por su probable participación en delitos contra la salud y se le investiga por tener una orden de aprehensión vigente por extorsión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El detenido es clave en una red de extorsión y “cobro de piso que ha afectado a diversos comercios, como tortillerías, carnicerías y rosticerías en Chimalhuacán, Chicoloapan y Los Reyes La Paz”.

Durante el operativo, se aseguraron 52 gramos de cristal, 28 gramos de cocaína en piedra, un teléfono celular y 140 pesos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inauguran Centro de Salud Mental Infantil en Puebla
Inauguran Centro de Salud Mental Infantil en Puebla

Inauguran Centro de Salud Mental Infantil en Puebla

SLP

El Universal

Atenderá de forma gratuita a menores con diversos problemas

Sin empleo, 40% de jóvenes: OIT
Sin empleo, 40% de jóvenes: OIT

Sin empleo, 40% de jóvenes: OIT

SLP

El Universal

Cuatro de cada 10 personas desempleadas en México tienen entre 20 y 29 años: informe

EL IMPRESIONANTE ARTE GÓTICO
EL IMPRESIONANTE ARTE GÓTICO

EL IMPRESIONANTE ARTE GÓTICO

SLP

Christian González Del Carpio.

Huachicolean agua para desarrollos inmobiliarios
Huachicolean agua para desarrollos inmobiliarios

Huachicolean agua para desarrollos inmobiliarios

SLP

El Universal

La extracción se realiza a través del saqueo de agua sin la posesión de un título