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¿Cómo votar en "La casa de los famosos México"?

Los participantes Yanet García, Mariana Ochoa y otros están en riesgo de eliminación.

Por El Universal

Julio 30, 2026 03:59 p.m.
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¿Cómo votar en La casa de los famosos México?
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      La primera gala de nominación de "La casa de los famosos México" ya dejó definidos a los habitantes que están en riesgo de abandonar el reality, por lo que ahora la decisión queda en manos del público.


      Los primeros nominados de esta temporada son Yanet García, con 16 puntos; Mariana Ochoa, con 9; Arantza Ruiz, con 8; Ximena, con 5; Luis Chaparro, con 5; Memo Schutz, con 4, y Aldo Rendón, quien llegó directamente a la placa de nominados.

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      A continuación, te explicamos cómo votar, cuántos votos puedes emitir y cuándo estarán abiertas las votaciones, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del reality.

      ¿Cómo votar en "La casa de los famosos México"?

      Después de que todos los habitantes ingresan al confesionario para repartir sus puntos de nominación y se revela la placa de nominados, Galilea Montijo anuncia en la transmisión en vivo el inicio oficial de las votaciones.
      A partir de ese momento, el público puede comenzar a emitir sus votos para apoyar al participante que desea mantener dentro de la competencia.
      El sistema de votación permanecerá abierto hasta el cierre de la postgala, cuando Wendy Guevara y Ricardo Margaleff anuncien el final del periodo de votación.
      Las votaciones estarán disponibles los miércoles, jueves, viernes y domingo, día de la eliminación. En la gala dominical, la votación concluye cuando Galilea Montijo lo indica durante la transmisión.

      El voto es positivo

      A diferencia de otros formatos, en "La casa de los famosos México" el voto es positivo.
      Esto significa que los espectadores no votan para eliminar a un habitante, sino para salvar a su favorito y permitir que continúe en el programa.
      Al finalizar la jornada, el concursante que reúna la menor cantidad de votos será quien abandone la competencia.

      ¿Cuántas veces se puede votar?

      El número de votos depende del lugar donde se encuentre el espectador y de si cuenta con una suscripción a ViX Premium.
      En México: se puede emitir un voto gratuito, además de obtener 10 votos adicionales con una cuenta de ViX Premium.
      En países de Latinoamérica fuera de México: los usuarios con ViX Premium cuentan con 10 votos.
      Los votos pueden distribuirse entre varios nominados o concentrarse en un solo participante.

      ¿Dónde votar?

      Las votaciones se realizan a través del sitio oficial de "La Casa de los Famosos México", donde aparece la sección VOTA con la lista de nominados de la semana.
      Tras seleccionar al habitante favorito, el sistema solicitará iniciar sesión con una cuenta de ViX Premium para utilizar los votos disponibles, según corresponda.
      Después de cada voto, la plataforma pide esperar unos segundos para registrar la selección antes de permitir emitir el siguiente.
      Con ello, el público será quien decida qué habitante permanece en "La casa de los famosos México" y quién se convierte en el primer eliminado de la temporada 2026.

      ¿Quiénes son los nominados en "LCDLFM"?

      Yanet García: 16 puntos.
      Mariana Ochoa: 9 puntos.
      Arantza Ruiz: 8 puntos.
      Ximena: 5 puntos.
      Luis Chaparro: 5 puntos.
      Memo Schutz: 4 puntos.
      Aldo Rendón: Nominado de manera directa.

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