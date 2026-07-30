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Consejera del INE denuncia conflicto de interés en Comisión Antinarco

La consejera Carla Humphrey solicitó que Arturo Chávez se excuse de integrar la Comisión Antinarco por su pasado en Morena.

Por El Universal

Julio 30, 2026 03:42 p.m.
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Consejera del INE denuncia conflicto de interés en Comisión Antinarco
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      Ante la posibilidad de que el consejero Arturo Chávez sea quien finalmente presida la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera Carla Humphrey se posicionó por exhortar a su compañero de excusarse y no integrar dicho órgano electoral, ante el evidente conflicto de interés al ser exdirigente de Morena en Tlalpan.


      "Como yo lo he hecho, cuando he tenido ese tema, cuando uno tiene conflicto de interés, pues uno tiene que excusarse y que también haya una prelación de consejerías para suplir a quienes tengan ese conflicto de interés", dijo Humphrey.

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      En la Mesa de Consejeros del martes, el conocido como "grupo Taddei" votó por mayoría de ocho que los tres integrantes de la nueva comisión ordinaria del INE sean Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma Irene de la Cruz.
      Arturo Chávez fue dirigente de Morena en Tlalpan y parte del equipo de asesores de la entonces alcaldesa y hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Además, a designación directa de ella fue que se convirtió en el titular de Talleres Gráficos de México, el último cargo público que ocupó antes de entrar como consejero al INE.
      -----Comisión no debe ser una simple oficialía de partes
      Carla Humphrey también lamentó que en los lineamientos que se socializaron sobre los trabajos que llevará a cabo la Comisión de Verificación la dejen como "una simple oficialía de partes", cuando podría hacer mucho más.
      "Lo dejan como una mera oficina de revisión de documentación. Acompañaré el acuerdo, pero no estoy de acuerdo, yo desde el principio puse el tema sobre la mesa de cuáles creo que deben ser los trabajos de esta comisión", dijo.

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