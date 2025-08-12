Capturan a 4 vinculados al Cártel del Pacífico

Ciudad de México.- Autoridades detuvieron en Los Mochis, Sinaloa, a cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), brazo operativo vinculado al Cartel del Pacífico, facción Los Mayos.

Entre los arrestados está Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, alias ‘Chendo’ y/o ‘El 16’, señalado como uno de los principales mandos operativos del grupo, según fuentes consultadas.

De acuerdo con un comunicado, fuerzas federales reforzaron la seguridad en Sinaloa y, tras líneas de investigación, ubicaron a dos objetivos en la colonia Loma Dorada, en Los Mochis.

Con apoyo de herramientas tecnológicas y patrullajes, las autoridades detectaron dos vehículos de alta gama tripulados por hombres armados, quienes huyeron, luego de que las autoridades les marcaron el alto para evitar riesgos a la población.

Esto detonó una breve persecución que concluyó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Tras la detención, los efectivos aseguraron cuatro armas largas, un paquete envuelto en cinta canela con cocaína, cartuchos, cargadores y dos vehículos —uno con reporte de robo—.