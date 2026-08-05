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Capturan a hombre con 217 kilogramos de droga

Por El Universal

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a hombre con 217 kilogramos de droga
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre que transportaba 217 kilogramos de cocaína, fue detenido por autoridades federales y capitalinas durante un operativo realizado en la alcaldía Tlalpan. La droga la transportaba oculta en un compartimento acondicionado en una camioneta de carga.

      La acción se llevó a cabo sobre la carretera México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 5+400, como parte de los operativos permanentes de vigilancia para combatir el tráfico de narcóticos en los accesos a la capital del país.

      De acuerdo con información oficial, el vehículo había salido de la zona del Ajusco y, según la versión del conductor identificado como Diego "N", únicamente recibió un pago para trasladar la unidad hacia la zona Centro de la Ciudad de México, sin proporcionar mayores detalles sobre el destino final del cargamento.

      La detención fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

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