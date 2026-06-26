Renta del Castillo de Chapultepec a la FIFA no violó la ley: Cultura

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Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, afirmó que la renta del Castillo de Chapultepec por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) no representa ninguna violación a la ley, pues fue un evento diplomático y se rentó por un millón 300 mil pesos bajo el concepto de "Pago de derechos por uso".

"Fue un evento para nosotros de diplomacia cultural porque dio visibilidad a nuestro país como anfitrión cultural. Lo que se hizo fue bajo la norma y como tiene que ser, se llama, preciso, Pago de derechos por uso. ¿En qué marco? En el marco de esta actividad de visibilidad para México, de diplomacia cultural. Vinieron más de 200 representantes de todo el mundo y México tiene una visibilidad central ahorita en un evento como este", afirmó.

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Durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio, la funcionaria fue cuestionada por el uso del recinto histórico para una cena de gala y festejo rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, el 10 de junio pasado. Este hecho generó críticas en redes sociales y el anuncio de que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpondrán una denuncia formal contra los responsables de los permisos que permitieron esta renta."Es eso, se llama pago por uso de derechos, esa es la precisión. Ya lo habíamos comentado que era un millón 300 mil pesos. (Sobre la denuncia) ya lo hemos platicado, incluso el director del INAH, ya platicó con muchos de ellos, no procede porque no hay ninguna violación a ninguna ley, porque es pago de derechos por uso del espacio, en el marco de un evento cultural de diplomacia cultural en México como anfitrión del Mundial", dijo la funcionaria.Al asegurar que se revisarán las quejas de los inconformes, precisó que hay un procedimiento con el departamento jurídico del recinto. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la denuncia es de carácter administrativo más no penal."No fue denuncia en la Fiscalía, fue administrativa, si hay una denuncia a la Fiscalía, ellos tienen que hacer la investigación Administrativamente se resuelve de una manera distinta", explicó la mandataria.El jueves 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre el evento privado presidido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y otras personalidades de este deporte. Indicó que su participación se limitó a dar la bienvenida y no asistió a la cena exclusiva; además, informó que la FIFA pagó un millón de pesos y existe la posibilidad de rentar el Castillo de Chapultepec "desde hace mucho tiempo".Esta semana, el historiador Felipe Echenique y el antropólogo Juan Manuel Sandoval pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a los responsables de la realización de una cena privada en el inmueble histórico, ya que dicho evento transgredió leyes nacionales:"Por haberse propiciado y auspiciado que se transgrediera el Estado de Derecho al contravenir lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicas, Artísticas e Históricas y su Reglamento; y la Ley Federal de Derechos", se puede leer en la carta formal de la denuncia en poder de EL UNIVERSAL.