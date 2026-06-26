Terremoto: En La Guaira faltan equipos de rescate y se excava a mano

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Terremoto: En

de rescate y

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Ense excava con las manos desnudas. Lossony están mal equipados; no cuentan con la maquinaria necesaria para mover los escombros e intentar salvar a las personas que aún están bajo los edificios colapsados.Así lo informaron muchosde lasbajo las casas derrumbadas, hablando con periodistas en el lugar y transmitiendo en redes sociales este trágico momento, captando la desesperación de quienes,del terremoto, ahora se sienten abandonados.Muchos tomaron la iniciativa y se unieron a los pocosen sus esfuerzos por mover las montañas de escombros, incluso con sus propias manos. Muchos de ellos hablan continuamente con sus seres queridos, atrapados durante todo el día para mantenerlos conscientes.Sin embargo, con el paso de las horas, cuentan que, lamentablemente, lasse fueron haciendo cada vezhastapara siempre."Mi esposa no pudo llegar. Estaba bañándose cuando llegaron los temblores. Intentamos escapar. Logré salir del edificio, pero ella se cayó, sey quedó atrapada. Sé que quedó desnuda, me gustaría alcanzarla, al menos para cubrir su cuerpo", dijo entre lágrimas undestrozado por el dolor.