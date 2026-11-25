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ARRIAGA, Chis.- Los migrantes de la caravana "Dios con nosotros" permanece varada en esta ciudad fronteriza con Oaxaca, en espera de acuerdos con autoridades mexicana para conseguir permisos para su estancia legal en territorio mexicano, pero la mayoría no quiere quedarse en Chiapas porque buscan llegar a Monterrey, Ciudad de México, Ciudad Acuña, Saltillo y otras ciudadades para trabajar en la industria de la construcción, restaurantera y otros oficios.

El lunes, un grupo de 60 hombres y mujeres decidieron aceptaron su traslado hacia Tuxtla Gutiérrez para inscribirse en el programa de empleo temporal que anunció el gobierno de Chiapas, con la posibilidad de regularizar su estancia en territorio mexicano, confirmaron migrantes del grupo que permanecen en el deportivo municipal, bajo el cuidado de elementos de Protección Civil, Grupo Beta de Protección a Migrantes y elementos de la Policía Municipal y Estatal.

Migrantes que hablaron con este diario, pero que no quisieron dar su nombre, revelaron que se han comunicado con algunas de las 60 personas que aceptaron su traslado a Tuxtla Gutiérrez y les han dicho que las autoridades les han prometido moverlos hacia Monterrey. "Eso es lo que nos han dicho; pero en realidad no sabemos", dice un migrante de origen hondureño que pide no ser identificado. "Vamos a esperar".

Los migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador llevan 21 días recorriendo desde la frontera con Guatemala hasta esta ciudad fronteriza con Oaxaca, donde analizarán las acciones a seguir.

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Hasta ahora los migrantes han recorrido unos 340 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, con paradas en Huixtla, Mapastepec, Pijiapan, (donde el pasado jueves las autoridades municipales les pidieron que se fueran de ahí), Tonalá y Arriaga.

Laura Mungía Rodríguez, originaria del departamento del Yoro, busca llegar a Saltillo para buscar trabajo y reencontrarse con su hijo, su nuera que está dializada y su nieta. "Si Dios lo permite voy a estar con él". Tiene la esperanza que cuando se vean, su nuera va a mejorar de salud.