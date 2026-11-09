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Caravana migrante llega a Tapachula

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Caravana migrante llega a Tapachula
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      Tapachula, Chis.- La tercera caravana migrante Dios con Nosotros, integrada por más de mil personas provenientes de Honduras, llegó este domingo a la ciudad de Tapachula, Chiapas, con el objetivo de transitar al norte del país en su ruta final a Estados Unidos.

      Los hondureños, hombres y mujeres, ingresaron a territorio mexicano la noche del pasado viernes 6 de noviembre por el municipio de Suchiate, desde donde caminaron unos 35 kilómetros, durante dos días, para llegar a Tapachula. 

      Durante su recorrido pernoctaron y descansaron en los municipios de Frontera Hidalgo y Metapa de Domínguez.

      Los integrantes de la caravana Dios con Nosotros dejaron Honduras para buscar alternativas de trabajo ante la falta de oportunidades en su país y debido a la crisis económica.

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      Afirman que los ingresos no alcanzan para conseguir los productos básicos para el sustento diario y no hay posibilidades de desarrollo individual ni familiar. Por ello, piden al gobierno mexicano y a la población que los ayuden en su travesía hasta la frontera norte.

      Los migrantes consideran que el triunfo electoral demócrata en Estados Unidos podría repercutir en un probable cambio en la política migratoria hacia Centro y Sudamérica, por lo que mantienen la esperanza de recibir asilo en el país vecino.

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