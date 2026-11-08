Kimberly La Más Preciosa revela congelamiento de cuentas por SAT

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Kimberly Irene, conocida en redes sociales como "La Más Preciosa", atraviesa una complicada situación económica que tomó por sorpresa a sus seguidores.

La influencer reveló que sus cuentas bancarias fueron congeladas y que, según le informaron, el SAT habría retenido todo el dinero que tenía disponible, por lo que ahora enfrenta dificultades para cubrir sus gastos y buscar una solución legal.

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La noticia llega en un momento complicado para la integrante de "Las Perdidas", quien también enfrenta el duelo por la muerte de su madre. A través de un video publicado en sus redes sociales, compartió la angustia que le provoca quedarse sin acceso a sus ahorros y tener que comenzar prácticamente desde cero."Es mucho dinero, mucho dinero que yo no tengo. Y no sé qué voy a hacer, hermanas, de verdad. Obviamente trabajando, pero también tengo mis cosas", expresó.-----¿Por qué Kimberly "La Más Preciosa" tiene sus cuentas bancarias congeladas?La influencer explicó que se enteró de que sus cuentas de banco estaban congeladas y que los recursos que tenía guardados ya no estaban disponibles. De acuerdo con lo que le comunicaron, el SAT se habría quedado con el dinero que mantenía en ellas.Aunque no detalló las causas específicas del procedimiento ni cuánto dinero tenía antes de la retención, dejó ver que la situación afectó directamente su estabilidad económica."Tengo que sobresalir, me congelaron mis cuentas y luego me dijeron que todo lo que yo tenía, que ya el SAT se lo quedó, eso fue lo que me dijeron y pues quieran o no, o sea, me quedé sin mi mamá, me quedé sin mi dinero. Imagínense cómo me siento ahorita", contó.Pese a la incertidumbre, aseguró que no piensa dejar de trabajar y que buscará la manera de recuperar su estabilidad financiera.-----¿Cuánto cuesta el abogado que Kimberly necesita para recuperar su dinero?Ante el congelamiento de sus cuentas bancarias, "La Más Preciosa" contó que contempla contratar a un especialista, pero los honorarios que le solicitaron ascienden a 600 mil pesos.Sin embargo, los honorarios que le solicitaron representan otro obstáculo. Según relató, el abogado con el que busca apoyarse le pidió 600 mil pesos, una cantidad que actualmente está fuera de su alcance.Durante su explicación, incluso recordó que Wendy Guevara habría pasado por una situación parecida, por lo que consideró que su experiencia podría servirle como referencia."Creo que a Wendy (Guevara) le pasó algo similar a lo que me está pasando a mí. Vamos a tomar a un licenciado, pero el licenciado me pide 600 mil pesos", declaró.También reconoció que, después de la retención de sus recursos, prácticamente se quedó sin dinero disponible para afrontar ese gasto."Ahorita yo no tengo ni 30 mil pesos en cuenta porque me absorbieron todo", señaló.-----La muerte de su mamá se suma al complicado momento que vive KimberlyAdemás de las preocupaciones financieras, Kimberly habló del impacto emocional que representa enfrentar esta situación mientras atraviesa el duelo por la muerte de su madre.La influencer reconoció que no se encuentra bien anímicamente y que perder el acceso al dinero que consiguió con su trabajo ha complicado todavía más estos días."Me quedé sin mi mamá, me quedé sin mi dinero. Imagínense cómo me siento ahorita. Pero poco a poco, ya saben, todos empezamos desde abajo y si he podido levantarme del peor hoyo, yo lo voy a poder lograr nuevamente", manifestó.Asimismo, expresó su tristeza por ver cómo desaparecieron los recursos que reunió después de mucho esfuerzo."Tanto trabajo que me costó para que vinieran otra, otra persona y nomás me lo quitaran así", lamentó.Aunque todavía desconoce si podrá recuperar el dinero, aseguró que mantiene la esperanza de encontrar una salida con ayuda de su fe y, principalmente, a través del trabajo."No sé si se pueda recuperar o no, pero sé que mi mamá y Dios me van a ayudar trabajando también mucho, mucho trabajo", agregó.Ante ello, recalcó que, mientras busca asesoría para resolver el problema con sus cuentas bancarias, Kimberly adelantó que aumentará su actividad en su cuenta oficial de TikTok, con la intención de generar ingresos y hacer frente a sus compromisos económicos.