Aguinaldo de 40 días para servidores públicos en 2026

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El aguinaldo está cada vez más cerca y, mientras miles de trabajadores esperan esta prestación para hacer frente a los gastos de fin de año, hay un grupo que recibirá un beneficio mayor: un pago equivalente a 40 días de salario. La medida fue establecida mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, este monto no aplica para todos los empleados. El beneficio contempla a determinados servidores públicos.

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-----¿Quiénes recibirán 40 días de aguinaldo en 2026?El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre establece, en su artículo cuarto, los grupos de trabajadores y beneficiarios que podrán recibir un aguinaldo de hasta 40 días de salario.La disposición incluye a los servidores públicos que forman parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que están sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.También considera al personal contratado bajo los esquemas de mando, mandos medios, superiores y enlaces, así como a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano, tanto quienes desempeñan sus funciones en territorio nacional como aquellos que trabajan en representaciones diplomáticas ubicadas en otros países.Otro de los sectores contemplados es el de las Fuerzas Armadas, cuyo personal militar en activo también está incluido en esta disposición.El beneficio no se limita a quienes tienen una relación laboral tradicional. El decreto también contempla a las personas contratadas por honorarios, siempre que sus servicios estén cubiertos con recursos del capítulo de Servicios Personales.Asimismo, determinados pensionados y beneficiarios podrán recibir una gratificación de hasta 40 días. En este grupo se encuentran personas con pensiones civiles o militares, pensiones de gracia y ciertos deudos registrados ante el ISSSTE o cuyos pagos estén a cargo del erario federal.-----¿Cuándo depositarán el aguinaldo de 40 días en 2026?La espera para los trabajadores beneficiados podría terminar antes de que llegue diciembre. De acuerdo con las disposiciones presupuestarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pago del aguinaldo podrá comenzar a dispersarse a partir del 10 de noviembre.Esta fecha corresponde a los trabajadores contemplados en el decreto federal, por lo que no debe confundirse con el calendario de pago que aplica para quienes laboran en empresas privadas.En el caso de la iniciativa privada, la prestación está regulada por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece como mínimo el equivalente a 15 días de salario.Los patrones tienen como fecha límite el 20 de diciembre para entregar el aguinaldo a sus trabajadores.-----¿Por qué se paga el aguinaldo en México?Aunque actualmente es una de las prestaciones laborales más esperadas, el aguinaldo no siempre fue una obligación para los empleadores.En sus orígenes, se trataba de una gratificación o regalo que algunos patrones entregaban voluntariamente a sus trabajadores con motivo de las fiestas de fin de año. Sin embargo, en 1970 se incorporó formalmente a la legislación laboral mexicana como una prestación obligatoria.Esta prestación debe pagarse en efectivo. La legislación no permite que los patrones sustituyan el dinero por mercancías, vales, fichas o cualquier otro mecanismo que pretenda reemplazar la moneda de curso legal.