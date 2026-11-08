Lucero aclara que no hay reconciliación con Mijares

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A Lucero no le hizo ninguna gracia que usaran una de sus fotografías editoriales, para inventar que ella y su exesposo, Manuel Mijares, habían reanudado su relación; disgusta, la cantante pide respeto por el público que puede llegar a creer que las imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) son reales.

Desde hace unos días, circula en internet una fotografía en la que aparecen Lucero y Mijares, el colocando una de sus manos en la cintura de la cantante y la otra recargada en el sillón de un solo asiento en el que ella se encuentra sentada, la cual, se afirmaba, que era la nueva portada de la revista "¡Hola!".

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Lo que más llamó la atención de los usuarios fue el titular de la presumible publicación, que decía la frase: "´Nos arrepentimos del divorcio´, los detalles de su reconciliación y por qué decidieron darse una segunda oportunidad".Y, esta mañana, la cantante de "El privilegio de amar", no sólo reaccionó con evidente molestia, sino que compartió el post que una de sus seguidoras realizó en X, en donde muestra la fotografía real, en donde la cantante aparece sola y que, además, fue tomada para la portada de la revista "Vanidades".Fue así que Lucero pidió que dejen de creares noticas falsas alrededor suyo:"Ay sí, qué estupidez hacer cosas falsas, ¿para qué sirve eso?, ya no usen AI o CGI (imágenes generadas por computadora, por sus siglas en inglés), hay mucho material real y es suficiente, no inventen payasadas porque puede haber gente que se lo crea, es una falta de respeto".Lucero y Mijares se conocieron en la filmación de la película "Escápate conmigo", en 1987, pero comenzaron su relación amorosa en 1996; se casaron un año después y, en 2001 y 2005, recibieron a sus hijos, José Manuel y Lucero, respectivamente, mientras que su separación tuvo lugar en el año 2011, pero desde 2021, volvieron a trabajar juntos arriba del escenario.