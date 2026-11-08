IPN lidera ranking nacional de patentes con récord histórico

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) conquistó el primer lugar del ranking de patentes en México, como resultado de las investigaciones y desarrollos realizados por su comunidad científica.

En ese sentido, explicó que en 2025 alcanzó un récord histórico de 73 títulos, la cifra más alta de su historia, con lo que superó a todas las instituciones de educación superior (IES) y centros de investigación, tanto públicos como privados.

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De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Politécnico registró un crecimiento significativo en el número de patentes, impulsado por la capacidad inventiva de su comunidad científica, integrada por mil 680 integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).Al respecto, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, expresó que estos resultados reflejan la calidad, el profesionalismo y el trabajo cotidiano que se desarrolla en las aulas y los centros de investigación de la institución.Destacó que estas cifras muestran el potencial científico del Politécnico y ponen de manifiesto la excelencia académica de sus escuelas y centros distribuidos en todo el país.Por su parte, la directora de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica (DSETT) del IPN, Claudia Marina Espitia Dager, detalló que la mayor parte de las patentes obtenidas en 2025 corresponden a los sectores de salud —dispositivos médicos, fármacos y vacunas—, comunicaciones, energía, electrónica, metalurgia, medio ambiente y transporte, entre otros.Al hacer un recuento de la evolución de estos registros, precisó que durante la actual administración se han obtenido 268 títulos de patente: 46 en 2021; 43 en 2022; 33 en 2023 y 50 en 2024, mientras que en 2025 se estableció un récord institucional con 73 títulos. En tanto que en 2026 ya se cuenta con 23 patentes concedidas.Adicionalmente, la funcionaria puntualizó que entre las unidades académicas que obtuvieron más patentes en 2025 destacan la Escuela Superior de Medicina (ESM); las unidades Zacatenco y Culhuacán de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME); la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH); el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), Unidad Legaria, y el Centro de Biotecnología Genómica (CBG).