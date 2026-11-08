PAN exige investigar contratos electorales en todo el país

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, reiteró la exigencia de investigar a fondo las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la información que vincula a empresas proveedoras de materiales electorales con adjudicaciones realizadas en distintos estados del país.

En un comunicado, el dirigente panista sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del instituto no debe significar el cierre de las investigaciones, particularmente ante los nuevos elementos relacionados con contrataciones millonarias, posibles conflictos de interés y vínculos entre funcionarios y empresarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con investigaciones periodísticas, las empresas señaladas en el caso Taddei obtuvieron contratos por aproximadamente mil 803 millones de pesos en organismos electorales de al menos 17 entidades federativas, lo que ha ampliado los cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación y supervisión de los recursos públicos destinados a la organización electoral.Entre las compañías mencionadas se encuentran Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, relacionadas con el grupo empresarial de José Alfredo Hernández Casillas, cuyos contratos forman parte de las investigaciones y revisiones de las autoridades competentes.Acción Nacional consideró indispensable esclarecer si existieron adjudicaciones irregulares, simulación de competencia, conflictos de interés o cualquier otra conducta que pudiera constituir una responsabilidad administrativa o penal.Romero Herrera reiteró que la denuncia de hechos presentada por Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República (FGR) debe permitir identificar a todos los posibles involucrados, así como determinar si existieron responsabilidades de funcionarios y particulares."No puede quedarse el Instituto Nacional Electoral solamente con una sustitución de su titular y ya, y darle vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada", sostuvo el dirigente nacional panista.También cuestionó el respaldo político que Guadalupe Taddei recibió del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los vínculos de integrantes de su familia con gobiernos de Morena, y reiteró que Acción Nacional considera que el oficialismo debe asumir su responsabilidad política por las decisiones que respaldó durante su administración.Insistió en que el esclarecimiento de estos hechos debe acompañarse de mayores mecanismos de transparencia y vigilancia, particularmente en las adquisiciones de boletas, materiales electorales y otros insumos utilizados para organizar los comicios."Estamos muy preocupados de que si se simularon contrataciones pretendan simular elecciones. Tenemos que blindarlas", advirtió Jorge Romero.Finalmente, reiteró que la investigación de las presuntas irregularidades y el proceso de designación de la nueva presidencia del INE deben atenderse con transparencia, legalidad e independencia para garantizar que la autoridad electoral actúe con imparcialidad y respete la voluntad ciudadana rumbo a las elecciones de 2027.