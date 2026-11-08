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Seguridad

Hallan a un hombre muerto en la cajuela de un auto en el Montecillo

Su familia lo buscaba desde el viernes. El vehículo estaba frente a la preparatoria Margarita Cárdenas.

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 08:30 p.m.
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Hallan a un hombre muerto en la cajuela de un auto en el Montecillo
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      Un hombre fue localizado sin vida en la cajuela de un automóvil estacionado sobre la calle Insurgentes, en el barrio del Montecillo, en la capital de San Luis Potosí.

      El reporte se recibió alrededor de las 18:30 horas.

      Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal acudieron al sitio, frente a la preparatoria Margarita Cárdenas, donde corroboraron el hallazgo en un Volkswagen Jetta negro.

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      En el lugar estaban familiares del hombre, quienes lo buscaban desde el viernes. Los policías municipales acordonaron la zona y, posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias.

      El reporte inicial no precisa la causa de muerte.

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