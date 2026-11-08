César Ramos rechaza firmar playera del América

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Pumas y América empataron (2-2) en una edición más del Clásico Capitalino, donde el arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos fue el centro de atención por las acciones polémicas registradas a lo largo del encuentro.

El experimentado silbante tricolor no dejó nada contentos a los seguidores de ambos equipos, pues fueron "perjudicados" por su accionar dentro del campo.

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Pese a lo que pasó en el duelo entre los auriazules y azulcremas, el árbitro mundialista recibió cierto cariño por parte de la afición que lo esperó a las afueras del inmueble de CU.Algunos de los asistentes buscaron a César Ramos para tomarse una foto con él y buscar su firma, tal y como lo hizo un aficionado de la Águilas, quien quería que el árbitro plasmara su rúbrica en su playera del América, cosa que no sucedió.Ramos Palazuelos estuvo cerca de autografiar el jersey del club de Coapa, pero se dio cuenta y solamente le regaló una rápida sonrisa al aficionado que intentó conseguir su firma en el la playera del equipo capitalino.-----América y Pumas cuestionan trabajo de César RamosUna vez finalizado el encuentro, Guillermo Almada lanzó un dardo al trabajo del silbante tricolor, algo que también replicó Henry Martín. El capitán del América manifestó su gran molestia por lo sucedido en el tema arbitral e incluso reveló tuvo una conversación con el nazareno."No me gusta hablar del arbitraje, pero realmente estamos cansados también. Yo solo le dije a César, un árbitro mundialista como él, increíble que se le pasen estas cosas, pero pues ya está, ni modo, así es esto", dijo el delantero de las Águilas.El propio Esteban Solari compartió su sentir respecto al arbitraje del mexicano y confesó no haber entendido ciertas señalizaciones del silbante."A ver, es difícil hablar sin analizar el partido, uno lo de dentro y la sensación que queda es que nos condicionaron jugadas; milimétrico el fuera de juego, hay que ver donde se nota, no entendí lo que marcó, había marcado falta, la de Robert, una jugada de penalti claro a Vite, terminó amarilla para Pedro".