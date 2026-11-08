Fox adquiere Roku por 22 mil millones y garantiza contenido abierto

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Ahora Roku ya es propiedad de Fox Corpotation, luego de que la corporación pagara 22 mil millones de dólares; la adquisición tuvo lugar antes de lo planeado, pues el conflomerado se comprometió, con la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, a cumplir con cuatro condiciones, que aseguren que no discriminarán los contenidos que provengan de otras empresas de entretenimiento audiovisual.

El trato fue cerrado este viernes, 6 de noviembre, en una época en la que los ingresos de Roku han aumentado alrededor de un 23 por ciento y que, además, la plataforma cuenta con una base de clientes de más de 100 millones de hogares.

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La adquisición fue posible luego de que Fox -liderado por Lachlan Murdoch- se comprometiera a garantizar que Roku seguirá ofreciendo contenidos de otras empresas televisivas, por lo menos, durante los próximos tres años; en un comunicado, la corporación se dijo interesada en que la plataforma siga siendo "un ecosistema abierto, líder de la industria de streaming en general", por lo que "no discriminará el cnotenido ajeno a Fox".Esta operación forma parte de una de las estrategias de Fox de mantenerse en la preferencia del público a largo plazo, por ello, ha pactado que, aún teniendo en su poder el control de sugerencia de contenidos, seguirá permitiendo que sean los propios usuarios quienes configuren que apps quieren ver en su pantalla de inicio.Ahora, el fundador y director ejecutivo de Roku, Anthony Wood, contará con un cargo con un puesto de alta dirección en Fox, como copresidente de Fox Digital Platforms (división de reciente creación), la que administrará junto a Paul Cheesbrough, el actual director ejecutivo de Tubi.