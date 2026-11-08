Guillermo Almada explota contra el arbitraje

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Las Águilas del América dejaron escapar en dos ocasiones la ventaja frente a los Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario. Al final, se fueron con una igualada de dos goles que los deja en el segundo lugar de la clasificación con 30 puntos.

Guillermo Almada, técnico de los azulcrema, lanzó de nueva cuenta una crítica al arbitraje ya que, acusa, el penalti en contra de su equipo fue inexistente. Para el timonel uruguayo, la presión mediática influye en las decisiones de los silbantes en los partidos del América.

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"A mí me queda claro, con esta presión mediática de que supuestamente favorecen al América, los árbitros quieren demostrar que no benefician a nadie y terminan impartiendo injusticias", aseveró en conferencia de prensa."Desde que estoy yo, nos ha pasado en fallos polémicos que no son, nos terminan afectando el resultado. Insisto, en partidos con tanta paridad, un penalti, una expulsión, para cualquier lugar, es determinante. Estamos enfrascados hablando de situaciones que no deberíamos de hablar, sin hablar del partido. Es muy raro lo que sucede en casi todos los partidos", agregó contundente.Almada enfatizó que el resultado en el Clásico Capitalino se resolvió por una polémica arbitral, con un penalti en favor de Pumas que puso cifras definitivas en la cancha de Ciudad Universitaria."Se resuelve el resultado con una jugada que es claro que no es penalti, la miramos recién, me cuesta creer que el árbitro, el VAR... a mí no me gusta quejarme, pero terminan siendo determinante, una expulsión no reflejada, un penalti, son determinante, sucedió lo que sucedió al final. Te condiciona un poco el resultado", concluyó sobre el tema arbitral.-----América va a pelear el lideratoAmérica dejó escapar el liderato. Ya son cuatro partidos sin victoria y las Águilas podrían bajar hasta el tercer puesto con un hipotético triunfo del Guadalajara sobre León, esta noche. Todo se definirá en la última jornada."Vuelvo a insistir, lo que nos dejaba satisfecho era ganar, lo buscamos, no lo pudimos hacer, las mismas responsabilidades vamos a tener siendo primeros o segundos. Nos queda un partido para cerrar el campeonato, lo vamos a tomar con responsabilidad, intentando ganar y cerrando el campeonato y la página de este partido", concluyó Guillermo Almada.