Suspensión temporal de líneas sin registro inicia tras 15 de noviembre

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Ante la baja participación en el proceso de identificación de líneas telefónicas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció un periodo adicional para que los usuarios cumplan con este requisito, cuyo plazo general se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta iniciativa, implementada a principios de año, busca que cada número telefónico esté asociado con la identidad de su titular. Con ello, las autoridades pretenden reducir el anonimato en las comunicaciones y combatir delitos como el fraude y la extorsión.

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Sin embargo, el registro no se realizará de manera simultánea para todos. El calendario contempla fechas escalonadas de acuerdo con el último dígito de cada número celular, por lo que el siguiente grupo de usuarios debe prestar atención a su fecha límite.De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las personas que deben completar la vinculación antes del 15 de noviembre son aquellas cuyo número celular termina en 6.Esta disposición incluye principalmente a los usuarios de prepago que utilizan chips y realizan recargas, así como a quienes adquirieron una tarjeta SIM y todavía no registran sus datos personales.También deben prestar atención las personas que cuentan con líneas telefónicas adicionales que aún no están vinculadas a su nombre.En cambio, quienes tienen contratado un plan de pospago y cuya línea ya se encuentra asociada a su titular desde el momento de la contratación no necesitan repetir el procedimiento.Dejar pasar la fecha límite podría traer consecuencias para quienes todavía no completan el registro. La CRT advierte que las compañías telefónicas podrán suspender temporalmente las líneas que permanezcan sin vincular una vez vencido el plazo.Esta medida podrá aplicarse dentro de las 72 horas posteriores a la fecha establecida.Durante la suspensión, los usuarios no podrán realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes SMS o utilizar sus datos móviles. Es decir, perderán el acceso a los servicios habituales de su línea telefónica.No obstante, podrán seguir comunicándose a números de emergencia y atención ciudadana, además de recibir alertas sísmicas.La suspensión tampoco significa que el número celular se pierda definitivamente. Los usuarios podrán recuperar el servicio una vez que completen el registro de sus datos con la compañía telefónica correspondiente.Para evitar quedarse sin servicio, los usuarios pueden realizar el registro de su número celular mediante dos modalidades: por internet o de manera presencial en los centros de atención de su compañía telefónica.En caso de elegir la opción digital, deberán ingresar al portal de su operador, proporcionar el número celular y seguir las indicaciones para validar su identidad.Quienes prefieran realizar el trámite personalmente pueden acudir a un centro de atención a clientes de su compañía y presentar una identificación oficial vigente.Para completar el procedimiento es necesario contar con una identificación vigente que incluya la CURP. Sobre el manejo de la información personal, la CRT aclara que no se almacenan datos biométricos.