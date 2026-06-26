Ola de calor extrema afecta Europa: científicos atribuyen causa al cambio climático

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Las temperaturas récord que abrasan Europa día y de noche este mes no habrían sido posibles sin el cambio climático, según un nuevo estudio.

El estudio rápido de World Weather Attribution publicado el viernes concluyó que el calor habría sido prácticamente imposible hace apenas cinco décadas, y que hoy es 200 veces más probable de lo que habría sido hace 20 años.

Millones de personas en Francia, Italia, España, Reino Unido y otros puntos de Europa están experimentando esta semana temperaturas y humedad extremas asociadas con una cúpula de calor. En muchos sitios, las temperaturas diurnas han superado los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit), mientras que las altas temperaturas nocturnas también han dificultado refrescarse y recuperarse.

Los científicos estimaron que una ola de calor con características similares, de haberse producido en el clima de junio de 1976, habría sido unos 3,5º C (6,3º F) más fresca durante el día y unos 2º C (3,6º F) más fresca en 2003. Las temperaturas nocturnas habrían sido unos 2,4º C (4,3º F) más frescas en junio de 1976 y unos 1,3º C (2,3º F) más frescas en 2003.

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Eligieron 1976 y 2003 para la comparación porque en esos años se registraron olas de calor extremo en Europa.

"El aumento de las temperaturas fue tan drástico que habríamos esperado no ver nunca este evento en el clima de 1976", dijo el autor principal del estudio, Theodore Keeping, científico del clima en el Centre for Environmental Policy del Imperial College London. "Y también habría sido todavía muy, muy raro, incluso hace 23 años, en 2003".

El cambio climático es la fuerza impulsora

World Weather Attribution, una colaboración de científicos con sede en Europa que estudian las causas de los fenómenos meteorológicos extremos globales, comenzó a evaluar en 2015 en qué medida estos podían atribuirse al cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Los estudios rápidos de atribución de la organización, incluido este, no se someten a revisión por pares, pero utilizan una metodología revisada por pares.

El estudio actual utilizó datos de temperatura observados y pronósticos para analizar la ola de calor que comenzó el 18 de junio.

También determinó que el 45% de las 850 ciudades analizadas en 30 países europeos han batido, o se espera que alcancen, récords en los niveles de estrés térmico, una medida que incluye humedad y temperatura.

"Está directamente relacionado con el estrés térmico que sufre el cuerpo humano y con nuestra capacidad de enfriarnos, y es una métrica realmente buena para los impactos en la salud que esperamos ver por esta ola de calor", explicó Keeping. El calor y la humedad conforman una combinación peligrosa para los seres humanos.

En última instancia, esto determina que es la ola de calor más severa jamás registrada en esta región de Europa y el episodio de calor húmedo más severo, según los investigadores de WWA.

Europa está poco preparada para temperaturas extremas

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de velocidad que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. En un estudio independiente del año pasado, investigadores de WWA hallaron que hubo alrededor de 1.500 muertes causadas por el cambio climático durante una ola de calor europea el verano pasado.

Esta semana, agencias meteorológicas de toda Europa han emitido alertas rojas por riesgos de calor, lo que ha provocado restricciones en eventos deportivos, escuelas, transporte público y atracciones. Muchos de estos países no cuentan con aire acondicionado generalizado u otra infraestructura para adaptarse a climas más cálidos. Francia, que ha soportado gran parte del impacto de la ola de calor, registró esta semana su día más caluroso jamás registrado, y reportó 40 muertes por ahogamiento de gente que trataba de refrescarse.

Los científicos de WWA indicaron que el actual ciclo de calentamiento de El Niño no influyó en estas temperaturas.

Europa también sufrió temperaturas altas récord en mayo. Por lo general, Europa no registra temperaturas tan altas hasta julio y agosto.

Los hallazgos del estudio publicado el viernes son razonables, pero podrían minimizar el papel del cambio climático en el calor, sostuvo Michael Mann, científico del clima de la Universidad de Pensilvania que no participó en la investigación.

"Si acaso, esta evaluación más reciente —y todas las evaluaciones similares— en realidad están subestimando el papel que el cambio climático está desempeñando aquí", afirmó Mann, quien ha estudiado por separado cómo el cambio climático está aumentando el estrés térmico en Norteamérica.

Keeping, autor del estudio, dijo que la ola de calor en Europa muestra la necesidad de adaptar la infraestructura y los comportamientos a las temperaturas extremas.

"Tenemos que contar con que se produzcan. A corto plazo, solo van a ser cada vez más frecuentes", agregó. "También tenemos que abordar la fuente del cambio climático. Y eso, sencillamente, son las emisiones de carbono derivadas de la quema de combustibles fósiles".