Secretaría del Bienestar inicia registro escalonado para pensiones 2026

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El pasado lunes 22 de junio comenzó un nuevo periodo de registro para las y los interesados en formar parte del padrón de beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar.

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría del Bienestar, esta jornada de incorporación corresponde a la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, programas sociales impulsados por el gobierno federal con el objetivo de mejorar la calidad de vida de ciertos grupos vulnerables de la población a través de un apoyo económico.

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Con el objetivo de garantizar el orden durante el proceso de inscripción a nuevos derechohabientes, las autoridades realizan el registro de manera escalonada, dependiendo del primer apellido de las y los solicitantes.A 2026 cada uno de los programa mencionados otorga las siguientes cantidades por bimestre:· Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos· Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos¿Qué apellidos deben registrarse HOY, 26 de junio?De acuerdo con el calendario de registro emitido por la Secretaría del Bienestar, este viernes 26 de junio le corresponde entregar sus documentos a las y los interesados cuyo primer apellido comience con las letras:· S· T· U· V· W· X· Y· ZEn caso de que no puedas asistir el día de hoy para realizar tu trámite o si te perdiste la fecha que le correspondía a tu apellido, el sábado 27 y domingo 28 cualquier persona podrá entregar sus documentos, independientemente de las iniciales de su nombre.¿Cómo registrarte a los Programas del Bienestar?Para poder realizar tu registro y solicitar la Pensión para Adultos Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar debes acudir a uno de los Módulos de Atención de la Secretaría del Bienestar en un horario de 10:00 AM a 4:00 PM.Puedes ubicar tu módulo más cercano en el portal web habilitado por las autoridades "Ubica tu Módulo" (https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/), donde deberás seleccionar tu estado y municipio, demarcación o alcaldía. La plataforma arrojará la ubicación de los módulos más cercanos a tu localidad.