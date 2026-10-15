Cárteles se deben desmantelar: Salazar

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Ciudad de México.- Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, declaró que los gobiernos estatales deben ser incluidos en el tema de seguridad, después de que Querétaro anunció una academia policial con apoyo estadounidense, y ante el operativo de la CIA en Chihuahua.

Durante su regreso a México para presentar su libro en español "Fronteras. Mi lucha por una América Unida", Salazar señaló que los cárteles se deben desmantelar; además, que debe haber una alianza con respeto a la soberanía de ambos países.

"Cuando hay confianza, todos deben estar ahí en la mesa. Durante mi tiempo acá como embajador lo hicimos con el gobierno federal de México, con la fiscalía, con el departamento de seguridad, con la Marina, con Sedena, con los demás; trabajando, viendo cómo podíamos avanzar en el tema de la seguridad", declaró Salazar.

El exembajador recalcó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y reiteró que debe haber un acuerdo como el T-MEC en materia de seguridad.

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"Se tienen que desmantelar estos cárteles porque la violencia que existe en México, también en Estados Unidos, es una violencia Internacional. No es nada más de México, es de Estados Unidos también. Debemos tener una alianza en seguridad, en marcos durables y legales por ley internacional, que respete la soberanía de México y de Estados Unidos", dijo el exembajador.