Mujer muere tras ser quemada viva en Morelos

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TEPALCINGO, Mor., septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- La violencia extrema contra las mujeres en Morelos registró un nuevo episodio con el atentado perpetrado en agravio de María de los Ángeles Jiménez Martínez, quemada viva en la región oriente de la entidad.

Detalles confirmados del ataque

Los hechos se registraron frente al templo de San Martín, en el municipio de Tepalcingo, donde el agresor se aproximó a la víctima, le roció combustible en el cuerpo y le prendió fuego de manera intencional antes de huir a bordo de un vehículo.

Testigos presenciales y transeúntes intervinieron utilizando agua para sofocar las llamas, mientras solicitaban el auxilio de cuerpos de emergencia que trasladaron de urgencia a la afectada a un centro hospitalario en la capital del estado, donde posteriormente falleció.

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Reacción de familiares y autoridades

Ante la brutalidad de la agresión, los familiares de la víctima lanzaron una protesta pública y cuestionaron severamente la actuación de la Fiscalía General del Estado, porque de acuerdo con la denuncia de los deudos, el presunto responsable fue plenamente identificado desde los primeros momentos posteriores al ataque gracias a testigos y cámaras de videovigilancia de la zona.

Sin embargo, acusaron que la ejecución de las órdenes de cateo y aprehensión se retrasó de manera negligente, permitiendo que las autoridades ministeriales notificaran horas después que el sospechoso ya no se encontraba en su domicilio.

La familia exigió una investigación inmediata y transparente para evitar que el atentado quede en la impunidad, advirtiendo sobre presuntas redes de protección y omisiones deliberadas por parte de los mandos policiales encargados del caso.

Ante la agresión, la Secretaría de las Mujeres de Morelos condenó el ataque y calificó los hechos como una expresión extrema de violencia contra las mujeres que no puede ser minimizada, normalizada ni quedar impune.

La dependencia informó que acompaña a la víctima y a su familia, brindando el apoyo y la atención que requieren, así como dando seguimiento puntual al caso.

"Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Morelos una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género, que considere el contexto de violencia y aplique las disposiciones legales correspondientes, incluida la Ley Malena, para garantizar justicia y evitar la impunidad", demandó.