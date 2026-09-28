Tres detenidos por violencia familiar; una embarazada entre las afectadas

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na mujer que temía por su seguridad y la de su hija menor, dos mujeres agredidas por el hijo de una de ellas y una embarazada atacada por su pareja motivaron tres intervenciones de la Policía de la Capital. Los hechos ocurrieron por separado en las colonias Bellas Lomas, Bugambilias y La Cruz.

En Bellas Lomas, una joven de 22 años pidió ayuda y señaló que su pareja la había agredido física y verbalmente. Dijo a los agentes que temía por su integridad y la de su hija, y que quería proceder legalmente contra Jonathan Leonel "N", de 21 años.

El segundo reporte llegó desde Bugambilias. Dos mujeres señalaron haber sido agredidas por Ricardo "N", de 29 años, quien es hijo de una de ellas. Ambas solicitaron la intervención policial para presentar la denuncia correspondiente.

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En La Cruz, una mujer llamó a los oficiales para informar que su hermana, quien se encuentra embarazada, estaba siendo agredida por su pareja. Los policías acudieron al domicilio y detuvieron a Miguel Ignacio "N", de 24 años.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los tres detenidos fueron llevados al área de Justicia Cívica para su certificación médica y después presentados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, que determinará su situación legal.