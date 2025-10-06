Celebra CS con miles en Zócalo

Ciudad de México.- Al reafirmar su compromiso con los principios de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que quien robe y traicione al pueblo enfrentará a la justicia.

Ante más de 400 mil personas que abarrotaron el Zócalo capitalino para celebrar el primer año de gobierno de la primera mujer Presidenta de México, Sheinbaum afirmó que el poder no es para enriquecerse sino para servir con humildad. “En este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo enfrenta la justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad”.

Acompañada por miembros de su gabinete legal y ampliado, la Mandataria destacó que en el primer año de su gobierno se ha reducido el homicidio doloso 32%, es decir, 27 homicidios diarios menos. Sostuvo que la Guardia Nacional se consolidó y ahora forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Frente a gobernadores de Morena y de partidos aliados, así como algunos de oposición, la Presidenta aseguró que “vamos por el camino correcto”, al destacar que en los últimos seis años, entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

Subrayó que frente a las difíciles circunstancias internacionales, la economía está fuerte y se espera un crecimiento anual de 1.2%, además de que la moneda se ubica por debajo de 19 pesos por dólar.

Asimismo, advirtió que la oposición quiere que se distancie de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, porque desea acabar con el movimiento de la Cuarta Transformación.

“(...) Su objetivo no es otro más que acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México. (...) López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México”, dijo en medio de aplausos.

Reiteró enseguida que no se acepta la intervención extranjera, pues México es un país libre, independiente y soberano.

Ante la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, confió en que “llegaremos a un buen acuerdo con Estados Unidos y todas las naciones del mundo con relación a nuestras relaciones comerciales”.

Ante la polémica por la reforma a la Ley de Amparo que recientemente se propuso, aseguró que se busca la impartición de justicia más rápida, más expedita y garantizar la pronta actuación frente a delitos como el lavado de dinero.

Al finalizar su mensaje de casi una hora, Sheinbaum reiteró que no le fallará al pueblo.