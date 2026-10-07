Cemex entra al top 10 de empresas con mejor reputación en México

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Cemex avanzó hasta la novena posición entre las empresas con mejor reputación en México, de acuerdo con los resultados de la 14.ª edición de Merco Empresas México 2026, con lo que ingresó por primera vez al grupo de las 10 organizaciones mejor valoradas del país.

La compañía obtuvo 7,737 puntos en la evaluación general, lo que representa un crecimiento cercano al 5% frente al resultado registrado en 2025. Asimismo, conservó el primer lugar dentro de la categoría de materiales para la construcción, posición que mantiene desde 2017.

Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, destacó que este reconocimiento es resultado de la confianza construida con sus diferentes grupos de interés y del trabajo de sus colaboradores.

"Ser una de las empresas con mejor reputación de México refleja la confianza que hemos construido de la mano de nuestros clientes y la pasión de todos los que colaboramos en Cemex. Cumplir 120 años de historia nos llena de orgullo y la mejor forma de celebrarlo es trabajando todos los días para ser la empresa en la que más confían las familias mexicanas", señaló.

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El resultado de 2026 da continuidad a una tendencia ascendente para Cemex dentro del ranking. La empresa pasó del lugar 41 en 2023 al 17 en 2024, mientras que en 2025 alcanzó la posición 11. Este año avanzó dos lugares hasta ubicarse en el noveno sitio y entrar por primera ocasión al top 10 nacional.

Merco, considerado uno de los principales monitores de reputación corporativa en Iberoamérica, evalúa desde el año 2000 a las organizaciones a través de una metodología que reúne la percepción de distintos públicos, entre ellos directivos, especialistas, analistas, académicos, colaboradores, consumidores y ciudadanía.

La evaluación considera diferentes aspectos del desempeño empresarial, como la calidad de la oferta, gestión, responsabilidad corporativa, ética, transparencia, innovación y la confianza que las compañías generan entre sus grupos de interés.

En el marco de su 120 aniversario, Cemex suma este reconocimiento a una trayectoria marcada por la innovación y su participación en el desarrollo de infraestructura en México. El avance dentro del ranking refleja la evolución de la compañía y la confianza que ha construido a lo largo de su historia entre clientes, colaboradores y demás grupos de interés.