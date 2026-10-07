Malasia recibe a líder militar de Myanmar en medio de repatriaciones

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El líder del gobierno de Myanmar respaldado por los militares, Min Aung Hlaing, llegó a Malasia el miércoles para mantener conversaciones, mientras las dos naciones del sudeste asiático trabajan para repatriar a miles de ciudadanos de Myanmar, pese a las críticas internacionales a esos traslados.

Min Aung Hlaing visita Malasia para fortalecer lazos y repatriación

La visita de Min Aung Hlaing a Malasia pone de relieve el creciente acercamiento entre Myanmar y algunos gobiernos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, incluso cuando el bloque regional ha seguido excluyendo a los líderes del país de las reuniones de alto nivel desde la toma del poder por parte de los militares en 2021, que desencadenó resistencia armada.

Su visita se produce cuatro días después de que casi 1.500 ciudadanos de Myanmar regresaran a su país desde Malasia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y grupos de derechos han criticado las repatriaciones, al señalar que la situación de seguridad y humanitaria en partes de Myanmar sigue siendo volátil, y que quienes regresan podrían enfrentar persecución y reclutamiento militar forzoso en una zona de guerra activa.

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Reacciones y contexto sobre las repatriaciones

Funcionarios malasios recibieron a Min Aung Hlaing tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Se reunirá con el primer ministro malasio Anwar Ibrahim el jueves.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Myanmar indicó en un comunicado el miércoles que Min Aung Hlaing asistió y habló en un encuentro empresarial privado destinado a impulsar la inversión y la cooperación económica entre ambos países.

Min Aung Hlaing intentó tranquilizar a los inversionistas malasios al afirmar que Myanmar avanzaba hacia la democracia y que su gobierno trabajaba para restablecer la estabilidad, informó la televisora estatal MRTV en su noticiero nocturno.

Les dijo a los asistentes que podían "invertir con confianza" en Myanmar en sectores como alimentos, agricultura, ganadería, construcción, banca, salud, educación y tecnología.

Malasia afirma que unos 5.000 ciudadanos de Myanmar —incluidos los devueltos el domingo— han aceptado ser repatriados por etapas desde Malasia. Hasta finales de agosto, 11.804 ciudadanos de Myanmar estaban retenidos en centros de detención de inmigración en todo Malasia, según el Ministerio del Interior malasio.

No estaba claro si entre quienes regresaron había miembros de la minoría musulmana rohinya, que enfrenta persecución en Myanmar y no tiene la ciudadanía.

Malasia alberga a unos 215.600 refugiados y solicitantes de asilo registrados ante la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, incluidos unos 126.000 rohinyas que conforman una de las mayores comunidades de refugiados del sudeste asiático. Pese a acogerlos, Malasia no es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados y trata a los refugiados como migrantes indocumentados.

Los rohinyas han enfrentado hostilidad en Malasia debido al aumento de su número, alimentada por preocupaciones sobre el empleo, los servicios públicos y la seguridad.

Anwar ha defendido la política de repatriación como un esfuerzo diplomático para encontrar una solución a largo plazo, al sostener que Malasia no puede acoger refugiados indefinidamente y que Myanmar debe asumir la responsabilidad por sus ciudadanos.

Min Aung Hlaing ha intensificado sus gestiones diplomáticas desde que juró como presidente en abril, tras unas elecciones que, según críticos, fueron diseñadas para afianzar el control de los militares sobre el poder.

El viaje del miércoles forma parte de un intento de reconstruir los lazos regionales que se deterioraron después de que destituyera al gobierno de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021, cuando se desempeñaba como jefe del ejército.

También marca la quinta visita de Min Aung Hlaing a un Estado miembro de la ASEAN, después de Laos, Tailandia, Vietnam y Camboya, mientras busca recuperar su posición dentro del bloque de 11 miembros.

La visita ha suscitado críticas de grupos activistas como Armed Conflict Location and Event Data, un grupo independiente de monitoreo, según el cual la reunión podría ayudar a la administración de Min Aung Hlaing a reforzar su legitimidad internacional mediante la cooperación en el tema de los refugiados.

"Sin ninguna acción significativa para resolver la guerra civil en Myanmar, la repatriación sigue siendo una medida arriesgada, que pone en peligro inmediato la vida de los refugiados, especialmente la de los rohinyás", afirmó Sindy Ajara, analista para Asia-Pacífico del grupo, en un comunicado.