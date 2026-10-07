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Premian la Historia de Mexicanos que inspiran

El evento en el Centro Cultural El Rule destacó talentos que impulsan la inspiración nacional.

Por El Universal

Octubre 07, 2026 02:36 p.m.
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Premian la Historia de Mexicanos que inspiran
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La primera generación de mexicanos sobresalientes de la plataforma "México puede ser de oro" fue reconocida este lunes, en el Centro Cultural El Rule, en una ceremonia en la que los creadores de la plataforma hablaron sobre este proyecto, que busca impulsar las historias "de aquellos mexicanos que son inspiración para otros mexicanos".

      Plataforma México puede ser de oro y su misión

      México puede ser de oro es una plataforma que busca proyectar de forma masiva "los talentos y pasiones y las historias reales que inspiran a nuevas generaciones, marcas, audiencias y aliados, y que busca ser un modelo único de inspiración nacional, donde cada persona, cada esfuerzo y cada historia sean parte de un movimiento que enorgullece, une y transforma", se puede leer en la página web de la plataforma.

      Mexicanos premiados y próximos proyectos

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      En esta primera generación, se reconoció a 8 mexicanos con historias particulares, todos relacionados con las artes, la creación y la creatividad. En la ceremonia estuvieron presentes los creadores de la plataforma, los emprendedores Octavio Díaz y Rodolfo Resendiz, quienes adelantaron que ya están trabajando en la segunda generación de Mexicanos de Oro.

      Los premiados fueron los siguientes:

      Julio Berthely, director y guionista de cine. Viene de una familia de abogados: bisabuelos, abuelos, padres, tíos, hermanos; Andrea Chamizo, quien "quiso aprender a tocar piano a los 21 años. Le dijeron que era imposible y quien no se dio por vencida"; Fernanda Villalvazo, violinista concertista y pedagoga instrumental con especialidad en dirección de ensamble y coro. Se graduó con honores de la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México.

      Leonora Milán, divulgadora científica, quien es Doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, Leonora eligió los medios masivos sobre la academia; Carlos Salmerón, pianista y un músico "que entiende que el piano tiene el poder de conectar épocas, culturas y emociones".

      Pablo Berthely, escritor veracruzano que estudió Derecho en la UNAM y políticas públicas en Barcelona y que cofundó una productora cinematográfica; Daniel Díaz Arroyo, creativo apasionado y actualmente se desempeña como director Creativo en Don by Havas. Estudió Redacción Publicitaria en Buenos Aires y Creative Advertising en Toronto.

      Y Mariana Gil, abogada especialista en derechos de niñas, niños y adolescentes.

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