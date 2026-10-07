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Cindy estaba enojada antes de asesinar a su familia: Fiscalía

La Fiscalía de Nuevo León detalla hallazgos toxicológicos y testimonios sobre el caso.

Por El Universal

Octubre 07, 2026 02:52 p.m.
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Cindy estaba enojada antes de asesinar a su familia: Fiscalía
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      MONTERREY, NL., octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló que Cindy, la mujer señalada de asesinar a sus tres hijos y a su pareja antes de suicidarse en Montemorelos, se encontraba enojada antes de los hechos y había consumido alcohol, además de presentar restos de clonazepam en su organismo.

      Testimonio clave: adolescente sobreviviente describe ataque en Montemorelos

      La información sobre el enojo surgió de la declaración del adolescente de 14 años que sobrevivió al ataque y fue testigo de lo ocurrido. De acuerdo con las investigaciones, el menor observó a la mujer molesta momentos antes de la agresión, aunque hasta ahora las autoridades no han logrado establecer qué originó ese estado.

      Fiscalía NL revela estado de enojo de Cindy antes del asesinato

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      Como parte de las indagatorias, la Fiscalía realiza análisis de telefonía y de diversos indicios para reconstruir las horas previas al multihomicidio y determinar si existe algún elemento que permita explicar lo ocurrido.

      A los testimonios se suman los resultados de los estudios toxicológicos practicados a Cindy, los cuales detectaron consumo de alcohol y presencia de clonazepam. Las autoridades no precisaron si estos hallazgos tuvieron alguna relación con los hechos, aunque forman parte de la evidencia que integra la carpeta de investigación.

      La Fiscalía también informó que los dictámenes balísticos respaldan la hipótesis de que la mujer disparó contra sus tres hijos y su pareja antes de quitarse la vida.

      Respecto al cateo realizado en una vivienda vinculada al adolescente sobreviviente, las autoridades señalaron que no se localizaron indicios relevantes para el esclarecimiento del caso. Durante la diligencia únicamente fueron aseguradas algunas dosis de droga y dos vehículos tipo RZR.

      Autoridades continúan investigación tras multihomicidio en Nuevo León

      Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan determinar qué provocó el enojo reportado por el menor y esclarecer completamente las circunstancias que antecedieron al crimen.

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