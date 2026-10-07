Hutíes atacan aeropuertos en Arabia Saudí y afectan vuelos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los rebeldes hutíes de Yemen se atribuyeron ataques a instalaciones militares y aeropuertos en Arabia Saudí, mientras se intensifica la guerra entre Riad y los rebeldes respaldados por Irán.

Hutíes atacan aeropuertos y sitios militares en Arabia Saudí

Colonos israelíes abrieron fuego contra recolectores de aceitunas en la Cisjordania ocupada. Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que el objetivo de la guerra con Irán es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear.

A continuación, las últimas noticias sobre Oriente Medio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los hutíes utilizaron misiles balísticos y de crucero, así como drones, para atacar instalaciones militares y aeropuertos en Arabia Saudí, afirmó el miércoles en redes sociales el portavoz militar de los rebeldes, el general de brigada Yahya Sarí. No aportó pruebas que respaldaran sus reivindicaciones.

Sarí indicó que los ataques tuvieron como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en la capital, Riad, contra el que se dispararon misiles.

Los vuelos con destino y origen en la instalación se interrumpieron, y los aviones se mantuvieron alejados del aeródromo, según Flightradar24, una plataforma de seguimiento aéreo.

Según Sarí, los rebeldes atacaron también el aeropuerto de Abha, instalaciones militares en Khamis Mushait y otros "sitios críticos" en las ciudades de Najran y Asir.

El general de división Turki al-Malki, vocero de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes, señaló que interceptaron y destruyeron un misil balístico disparado por los rebeldes al norte de Riad.

Los hutíes reportaron también un ataque con misiles a primera hora del miércoles contra la ciudad portuaria yemení de Adén, sede del gobierno reconocido internacionalmente.

Un periodista de The Associated Press escuchó explosiones que sacudieron la ciudad alrededor de las 2 de la mañana, hora local.

Ataques de colonos israelíes en Cisjordania dejan muertos y heridos

Colonos israelíes abrieron fuego contra recolectores de aceitunas en la Cisjordania ocupada el miércoles, matando a un agente palestino que respondió al ataque e hiriendo a 16, informaron funcionarios palestinos, el más reciente ataque de colonos desde que comenzó la cosecha este mes.

Ali Hassan Yasser al-Bazzari, de 44 años, era miembro de las Fuerzas de Seguridad Palestinas que acudió a la aldea palestina de Burqa cuando surgieron noticias del ataque, relató su primo Abdul Latif al-Bazzari quien también resultó herido en el lugar.

Sami Daghlas, miembro del concejo de la aldea de Burqa, declaró que después del ataque el ejército israelí impidió el paso de los equipos de emergencia médica durante más de una hora.

El ejército acudió a la zona tras recibir reportes de un civil israelí herido por una piedra. Varios palestinos sospechosos de lanzar piedras fueron detenidos para interrogatorio, dijo el ejército en un comunicado.

El ejército israelí y la policía no respondieron a preguntas sobre si la persona que mató a al-Bazzari había sido arrestada. Los arrestos tras la violencia de colonos en Cisjordania son raros, y las condenas lo son aún más.

En un segundo ataque el miércoles, decenas de colonos persiguieron a recolectores de aceitunas fuera de los olivares, obligándolos a refugiarse en una casa cerca de la aldea de Marda, en el norte de la Cisjordania ocupada, indicó Bassam Abdah, exjefe del concejo de la aldea.

Soldados israelíes dispararon gas lacrimógeno contra residentes cerca de la casa y detuvieron a tres personas, señaló Abdah.

Cinco palestinos han muerto y más de 100 han resultado heridos esta semana en ataques de este tipo, según funcionarios palestinos. Dicen que israelíes han dañado miles de árboles, lo que ha costado a los agricultores cientos de miles de dólares.

"Irán no puede tener un arma nuclear", dice Rubio

El secretario de Estado Marco Rubio insistió en no debería haber confusión sobre el objetivo final del gobierno de Trump en la guerra con Irán: impedir que la República Islámica desarrolle un arma nuclear.

Rubio hizo los comentarios el miércoles después de que el vicepresidente JD Vance dijera a Reuters que el gobierno podría aceptar un acuerdo en el que Irán disminuiría significativamente su capacidad de enriquecimiento nuclear.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho previamente que no se debería permitir a Irán la capacidad de enriquecer.

"No entiendo de dónde viene la confusión sobre el programa nuclear", apuntó Rubio. "Irán no puede tener un arma nuclear. Simple, punto, fin de la historia".

La campaña israelí deja Rafah en ruinas

A tres años del inicio de la campaña militar de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, la ciudad de Rafah, donde solían vivir un cuarto de millón de personas, yace en ruinas.

El ejército israelí ha arrasado la ciudad sureña y otras localidades y distritos hasta sus cimientos, según muestran imágenes satelitales.

La demolición, mediante el uso de topadoras y explosivos, ha continuado desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás hace un año.

Las autoridades sanitarias locales dicen que más de 74.000 palestinos han muerto en la campaña israelí. Más de una de cada 10 personas de la población gazatí previa a la guerra ha muerto o ha resultado herida por fuego israelí.

Ataque con dron en Gaza mata a una persona y hiere a siete

Un dron israelí mató a un hombre mayor e hirió a otras siete personas en el sur de Gaza el miércoles, según funcionarios de salud.

El doctor Mohamed Saqr, un gerente del Hospital Nasser, dijo a The Associated Press que uno de los heridos estaba en estado crítico.

El ejército israelí no tuvo comentarios.