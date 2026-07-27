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Cemex obtiene dos reconocimientos internacionales por acciones de conservación ambiental

Los reconocimientos refuerzan el compromiso de Cemex con la sostenibilidad en su 120 aniversario.

Por Redacción

Julio 27, 2026 02:37 p.m.
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Cemex obtiene dos reconocimientos internacionales por acciones de conservación ambiental
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      La organización internacional Tandem Global otorgó dos reconocimientos a Cemex por sus acciones en favor de la conservación de la biodiversidad, al destacar tanto la recuperación del hábitat desértico de una cantera en Hidalgo como la participación de sus colaboradores en iniciativas de protección ambiental.

      Uno de los galardones fue concedido por el proyecto de la Planta Atotonilco, denominado *"Reforestación de Canteras: Cerro Jardín + Xoyatla + Coayuca"*, desarrollado en el estado de Hidalgo. En este espacio, anteriormente destinado a la extracción de minerales, la empresa llevó a cabo un programa de restauración que incluyó la reforestación con especies nativas, la recuperación del suelo y el retorno de insectos, reptiles, aves y mamíferos a su hábitat.

      Además, durante la *Global Conference 2026 Awards, realizada en Austin, Texas, la compañía recibió el **Premio al Compromiso de los Empleados*, distinción que reconoce la participación ejemplar de los colaboradores en acciones de educación ambiental y conservación de distintos ecosistemas.

      "Más que palabras, la sostenibilidad exige resultados tangibles. Este reconocimiento de Tandem Global reafirma que es posible transformar operaciones en refugios de biodiversidad cuando combinamos visión, estrategia y el trabajo de nuestra gente", afirmó Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

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      Tandem Global es una organización no gubernamental internacional dedicada al desarrollo de estrategias en materia de sostenibilidad ambiental, conservación de la biodiversidad, gestión del agua, resiliencia climática e impacto social. Asimismo, distingue a empresas nacionales e internacionales de diversos sectores por sus acciones de recuperación y protección del entorno.

      En el marco de su 120 aniversario, Cemex señaló que estos reconocimientos refrendan su compromiso con un modelo de desarrollo que incorpora la sostenibilidad como un eje de su estrategia de negocio y de su contribución al país.

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