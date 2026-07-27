Asesor de Trump acusa que cárteles afectan sistema político mexicano

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Los cárteles mexicanos de la droga que "controlan el territorio" son la razón por la que "el sistema judicial, el sistema político no funcionan en México", advirtió este lunes Stephen Miller, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acusó que los cárteles buscan "desestabilizar la democracia" estadounidense.

Miller participó en la Medalla por Defensa en la Frontera Mexicana, un evento realizado en el Pentágono y encabezado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

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Durante su mensaje, Miller dijo que "en México hoy una razón por la que el sistema judicial no funciona, por la que el sistema político no funciona, por la que el sistema legal no funciona. Y es porque el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera".El asesor de Trump aseguró que es gracias a los militares "que defienden la frontera sur de Estados Unidos y a las medidas adoptadas por el presidente [que] los cárteles criminales que pretenden introducir drogas ilegales en Estados Unidos ya no pueden operar" y que la realidad que se vive en México no existe en Estados Unidos.Miller defendió la designación, por parte de Trump, de ocho cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés)."Como Organización Terroristas Extranjeras, los cárteles mexicanos de la droga se encuentran en la misma situación legal que el Estado Islámico o Al-Qaeda...Pero ellos operan a pocos metros de donde ustedes se presentan a cumplir con sus deberes todos los días", detalló Miller."Estas organizaciones no solo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas redes criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia y acabar con el Estado de Derecho en nuestro País", añadió, sin dar detalles o pruebas de sus dichos.Durante la ceremonia, 50 miembros en servicio fueron reconocidos con la Medalla por Defensa en la Frontera Mexicana, una presea que replica la Medalla por Servicio creada en 1918 y que la administración Trump restableció en 2025. Los galardonados fueron 14 marines, un marinero y 35 soldados.