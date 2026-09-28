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Morena nombra a Clara Luz Flores coordinadora en NL

Ana Lilia Rivera va por Tlaxcala

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 02:29 p.m.
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Clara Luz Flores / Archivo

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      Este lunes, Morena confirmó el nombramiento de la Clara Luz Flores como "Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación" en Nuevo León.

      En caso de convertirse en candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León, esta sería la segunda ocasión en que Clara Luz Flores compite por esta entidad federativa.

      En el año 2021 fue la abanderada del oficialismo para la elección estatal. Sin embargo, perdió en contra de Samuel García, actual gobernador de NL por el partido Movimiento Ciudadano.

      En aquellos comicios, Clara Luz Flores no tuvo un buen desempeño. Con una candidatura que no terminó de despegar, obtuvo el cuarto lugar, siendo alcanzada por el priista Adrián de la Garza y el panista Fernando Alejandro Larrazábal Breton.

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      Ana Lilia Rivera va por Tlaxcala

      Este lunes, Morena también confirmó el nombramiento de la senadora con licencia Ana Lilia Rivera como "Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación" en Tlaxcala.

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