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Ciencia y Tecnología

Tu corazón puede estar en riesgo sin avisar

La presión alta, el colesterol elevado, la glucosa y el consumo de tabaco pueden aumentar el riesgo cardiovascular

Por Pulso Online

Septiembre 28, 2026 02:02 p.m.
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Tu corazón puede estar en riesgo sin avisar
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      Una persona puede sentirse bien y, aun así, tener factores que aumentan su riesgo de sufrir un infarto o un evento cerebrovascular. Por eso, la revisión del corazón no debe comenzar cuando aparece el dolor.

      En vísperas del Día Mundial del Corazón, que se conmemora el 29 de septiembre, el cardiólogo preventivo Mahmoud Al Rifai, del Hospital Houston Methodist, recomienda prestar atención a cuatro aspectos: presión arterial, colesterol, glucosa en sangre y consumo de tabaco. Son factores de riesgo, no cuatro síntomas de enfermedad cardiaca, como plantea el título del texto original. 

      Presión arterial: medirla aunque no haya molestias

      La hipertensión puede desarrollarse sin causar dolor de cabeza, mareos u otras señales evidentes. Con el tiempo, la presión elevada daña las arterias y aumenta el esfuerzo que realiza el corazón.

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      El especialista recomienda comenzar a vigilarla desde los 18 años. La frecuencia de las mediciones debe ajustarse a los resultados, los antecedentes familiares y otras condiciones de salud. 

      Colesterol: una prueba desde la juventud

      El colesterol elevado también puede pasar inadvertido. Un perfil de lípidos permite conocer las concentraciones de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos para que un profesional valore el riesgo en conjunto.

      La Asociación Estadounidense del Corazón señala que las revisiones de colesterol comienzan alrededor de los 20 añospara muchos adultos. Quienes tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiaca prematura pueden necesitar una evaluación antes o con mayor frecuencia. 

      Glucosa: detectar prediabetes o diabetes

      La glucosa elevada puede afectar los vasos sanguíneos incluso antes de que una persona sepa que tiene diabetes. Las pruebas más utilizadas incluyen la glucosa en ayuno y la hemoglobina A1c, que refleja el promedio de azúcar en sangre de los últimos meses.

      Como referencia, el grupo estadounidense de expertos en prevención USPSTF recomienda buscar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años con sobrepeso u obesidad. Los antecedentes y otros factores pueden justificar una evaluación a edades diferentes; por ello, los 35 años no son una regla única para todos. 

      Tabaco y vapeo: hablarlo en la consulta

      Fumar aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Durante una valoración médica también conviene informar si se utilizan vapeadores u otros productos con nicotina, así como la frecuencia de consumo. Esa información ayuda a valorar el riesgo y a buscar apoyo para dejarlo.

      La prevención no sustituye la atención de una urgencia. Si aparece presión o dolor en el pecho que dura varios minutos o vuelve, falta de aire, o dolor que se extiende al brazo, espalda, cuello o mandíbula, se debe llamar de inmediato al 911. Esas sí pueden ser señales de un infarto

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