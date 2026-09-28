Aguirre reconoció que le gustaría pedirle un autógrafo a Gordon

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Javier Aguirre todavía no debuta con el Valencia, pero ya habló sobre como espera que sea su reencuentro con Anthony Gordon.

Javier Aguirre y su reencuentro con Anthony Gordon

En conferencia de prensa de su presentación oficial con los Murciélagos, "El Vasco" platicó acerca del posible contacto que vuelva a tener con el extremo inglés, luego de lo que sucedió en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

"Fue una tontería, una ocurrencia ahí en plena vorágine del Mundial; son cosas que pasan y ya está, no le doy más vuelta. Lo saludé con mucho cariño, hay una foto muy bonita... a lo mejor le pediré que me la firme para mis hijos, sí, está bonita la foto, muy bonita. Habla bien castellano, por cierto, eh", expresó.

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Interacción entre Aguirre y Gordon en Mundial 2026

Entre risas, el experimentado director técnico mexicano compartió lo que vivió con el actual jugador del Barcelona, cuando México e Inglaterra se enfrentaron en los octavos de final del pasado Mundial.

El extimonel del Tricolor señaló que se tapará la boca con la mano para que ya nadie pueda observar lo que le dice al canterano del Everton.

Después de la eliminación de la Selección Mexicana, a manos de los Tres Leones, se hizo viral un video en las redes sociales en donde aparece Javier Aguirre riéndose con Anthony Gordon.

"El Vasco" se encontraba en su área técnica y el futbolista británico cerca de la línea, por lo que pudieron interactuar por unos segundos.

En el video, claramente se puede ver como el tres veces mundialista con México le grita "f*ck you" al ex del Newcastle United.