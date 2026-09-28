AI advierte vacíos legales en Ley de Feminicidio

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Amnistía Internacional México y otras organizaciones feministas y de derechos humanos pidieron al Congreso de la Unión retirar cualquier definición de "mujer" de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Riesgos de definir legalmente "mujer" en la ley feminicidio

En un comunicado, advirtieron que incluirla podría restringir la protección de personas a quienes la norma busca amparar. Las ONG sostuvieron que para investigar un feminicidio, deben examinarse las razones de género y el contexto en que se cometió la violencia, y no únicamente la identidad de la víctima.

Señalaron que una definición legal podría invisibilizar las experiencias de mujeres indígenas, afromexicanas, lesbianas y trans, entre otras.

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Recomendaciones para fortalecer la ley y la justicia

También llamaron a las y los legisladores a fortalecer la prevención y la reparación integral. Y afirmaron que aumentar las penas o imponer más restricciones procesales no resolverá, por sí solo, las deficiencias en la prevención, las investigaciones y el acceso a la justicia.

"La sanción penal no equivale a reparación integral", indicaron al explicar que reparar el daño implica atender las consecuencias de la violencia, restituir derechos, reconocer a las víctimas y establecer garantías para evitar que los hechos se repitan.

Las organizaciones pidieron fortalecer las órdenes de protección, los refugios y los servicios de atención. Advirtieron, además, que eliminar de manera general mecanismos como el procedimiento abreviado podría prolongar los juicios y aumentar las cargas para las víctimas.

Firmaron el comunicado 38 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, EQUIS Justicia para las Mujeres, Fundar, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, México Unido contra la Delincuencia y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

También lo suscribieron Acción Antirracista, Algaraza, Asociación de Mujeres Violeta en Acción, Arthemisas por la Equidad, Balance, CIDEPO, la Clínica Jurídica de Derecho Penal de la Universidad Iberoamericana, Colectiva Habitantas, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Creatura, Documenta, Enlace Informativo Michoacán, Floresrosx, Frontera con Justicia, Fundación Ius Género, Fundación para la Justicia, Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Hombres Despiertos e IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Completan la lista Igualdad Sustantiva Yucatán, Justicia Pro Persona, Mano Amiga de la Costa Chica, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, México Igualitario Derribando las Barreras, Muchos Machos Pocos Hombres, Mujeres por la Igualdad de Derechos, Nimalarí Ecocultura Sustentable, RealidadesMx, la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión, Sin Fronteras, Tejiendo Redes Infancia y Voces y Raíces de Mujeres Mayas.