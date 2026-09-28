SEDENA y FGR aseguran 341 kilos de droga en Sonora y BC

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 341 kilos de narcóticos en Sonora y Baja California.

Detalles confirmados

En San Luis Río Colorado fueron detenidas dos personas que transportaban en el compartimento oculto de un vehículo aproximadamente 47.5 kilos de metanfetamina, 28 kilos de cocaína, 12 kilos de goma de opio y 10 kilos de fentanilo.

Acciones de la autoridad

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En Tijuana se decomisaron 232 kilos de cocaína y 11.5 kilos de fentanilo ocultos en un semirremolque.

El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones forman parte del trabajo para afectar las capacidades de las organizaciones delictivas e impedir que estas sustancias lleguen a las calles.