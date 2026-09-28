SEDENA y FGR aseguran 341 kilos de droga en Sonora y BC
Las acciones buscan reducir el tráfico de drogas y proteger a la comunidad fronteriza.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 341 kilos de narcóticos en Sonora y Baja California.
Detalles confirmados
En San Luis Río Colorado fueron detenidas dos personas que transportaban en el compartimento oculto de un vehículo aproximadamente 47.5 kilos de metanfetamina, 28 kilos de cocaína, 12 kilos de goma de opio y 10 kilos de fentanilo.
Acciones de la autoridad
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En Tijuana se decomisaron 232 kilos de cocaína y 11.5 kilos de fentanilo ocultos en un semirremolque.
El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones forman parte del trabajo para afectar las capacidades de las organizaciones delictivas e impedir que estas sustancias lleguen a las calles.
no te pierdas estas noticias
SEDENA y FGR aseguran 341 kilos de droga en Sonora y BC
El Universal
Las acciones buscan reducir el tráfico de drogas y proteger a la comunidad fronteriza.
Derecho de la UNAM da un salto mundial
Pulso Online
La carrera pasó del rango 201-250 al 101-125 en la clasificación por disciplinas de Times Higher Education
Ruffo llega a su domicilio en BC tras viaje de 40hrs en carretera
El Universal
Tras 40 horas de traslado, Ernesto Ruffo regresa a su domicilio en Ensenada para enfrentar proceso judicial.