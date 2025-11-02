Claudia Sheinbaum convoca al Gabinete de Seguridad para este domingo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Este domingo, el Jefe de Seguridad, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que fue convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum a una reunión del Gabinete de Seguridad, programada para las 09:00 horas.

En el encuentro participan representantes de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional.