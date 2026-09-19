Localizan a hombre sin vida en domicilio de la Progreso
Elementos de la SSPC municipal aseguraron la zona y la Fiscalía inició la investigación.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un hombre sin vida fue localizado dentro de un domicilio en la Colonia Progreso.
Al sitio arribaron familiares, ya que la persona contaba con Alerta Amber.
El hombre fue encontrado con golpes contusos, según testigos, en la calle Descartes 158.
Elementos de la SSPC municipal aseguraron el área como primeros respondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Después, la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la carpeta de investigación.
Atrapan a pareja de "narcos" en la Progreso
Los detenidos presuntamente portaban 16.7 gramos de cristal y 11.9 gramos de marihuana
no te pierdas estas noticias
Localizan a hombre sin vida en domicilio de la Progreso
Redacción
Elementos de la SSPC municipal aseguraron la zona y la Fiscalía inició la investigación.
Tras incendio en predio, pide Bomberos no quemar basura
Flor Martínez
Protección Civil advierte sobre riesgos de hacerlo sin equipo ni medidas de seguridad adecuadas
Queman auto con un cuerpo en su interior
Redacción
El reporte fue esta mañana en el ejido Maravillas