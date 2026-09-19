Localizan a hombre sin vida en domicilio de la Progreso

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Un hombre sin vida fue localizado dentro de un domicilio en la Colonia Progreso.

Al sitio arribaron familiares, ya que la persona contaba con Alerta Amber.

El hombre fue encontrado con golpes contusos, según testigos, en la calle Descartes 158.

Elementos de la SSPC municipal aseguraron el área como primeros respondientes.

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Después, la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la carpeta de investigación.