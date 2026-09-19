Shakira vuelve a Madrid con 12 shows

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Shakira regresó a Madrid, una ciudad que dejó hace cuatro años en medio de una etapa complicada de su vida, marcada por su separación de Gerard Piqué, después de 12 años de relación y dos hijos, además del proceso judicial que enfrentó en España por sus obligaciones fiscales.

Ahora, la colombiana vuelve a la capital española en una situación completamente distinta: convertida en una de las figuras más importantes de la música latina y al frente de una residencia histórica de 12 conciertos en el Iberdrola Music, donde recibió a sus primeros 55 mil espectadores.

"Todos me dicen: 'Con la cara que te fuiste y la cara con la que volviste'", bromeó Shakira durante su primer concierto, haciendo referencia al contraste entre aquella etapa y el momento que vive actualmente.

Para recibir a su "manada", la cantante creó Macondo Park, una especie de miniciudad construida alrededor de sus conciertos, con actividades literarias, musicales y gastronómicas. El espacio abrió sus puertas antes del espectáculo y tuvo como una de sus principales actuaciones la presentación de Guitarricadelafuente.

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Más allá de algunos problemas de organización y las largas filas que se registraron durante la tarde, el concierto confirmó el momento que atraviesa la cantante, quien lleva más de 30 años de carrera y consiguió integrar ocho canciones de su más reciente álbum sin que desentonaran junto a sus grandes clásicos.

La gira y transformación personal de Shakira

La historia de esta nueva etapa comenzó precisamente con una de las canciones que surgieron después de su ruptura con Gerard Piqué. Su colaboración con Bizarrap, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", se convirtió en un fenómeno mundial y dio paso al título de su álbum y de la gira que ahora la lleva nuevamente a Madrid: "Las mujeres ya no lloran".

El proyecto también marcó una transformación personal para Shakira, en sus canciones y declaraciones posteriores a la separación, la artista convirtió el dolor de aquella etapa en mensajes relacionados con la independencia, la resiliencia y el amor propio.

"Esto es un regalo, más que un regalo. La vida no ha sido fácil, de las caídas no se salva nadie, pero nosotras con cada una nos levantamos un poquito más sabias, más resilientes y más fuertes. ¡Bienvenidas al tour de 'Las mujeres ya no lloran'!", expresó ante el público madrileño.

Vínculo con Madrid y legado musical

La cantante también ha construido alrededor de esta gira un discurso centrado en las mujeres y la fortaleza después de una ruptura, con mensajes dirigidos especialmente a madres solteras y reflexiones sobre la importancia de aprender a estar consigo misma.

"El amor por otro es bonito, pero más bonito es el amor propio", afirmó durante el espectáculo.

Hace cuatro años, Shakira dejó España en medio de una de las etapas más difíciles de su vida, su separación de Piqué puso fin a una relación de 12 años y a la vida familiar que habían construido en Barcelona junto a sus hijos, Milan y Sasha.

La ruptura también estuvo acompañada por la enorme atención mediática que generaron las canciones de la colombiana, especialmente después de que en 2023 lanzara su colaboración con Bizarrap, en la que hizo referencias directas a su relación pasada.

A esto se sumó su problema con Hacienda en España, en noviembre de 2023, Shakira llegó a un acuerdo con la Fiscalía y aceptó una condena por delitos contra la Hacienda pública relacionados con el periodo 2012-2014, además del pago de una multa. Posteriormente, la cantante sostuvo que tomó esa decisión para poner fin al conflicto y proteger a sus hijos.

Después de abandonar Barcelona, Shakira se instaló en Miami junto a sus hijos, donde comenzó una nueva etapa personal y profesional.

Y mientras su vida privada cambiaba, su carrera tomó un nuevo impulso, la artista regresó con nueva música, protagonizó colaboraciones internacionales y comenzó una de las giras más importantes de su trayectoria.

Ahora, cuatro años después, vuelve a Madrid con un panorama muy diferente al de aquella despedida, la ciudad que también marcó una etapa importante de su juventud y donde escribió "Te dejo Madrid", canción que compuso después de llegar a la capital española a los 19 años, vuelve a ser escenario de uno de sus grandes momentos profesionales.

Durante el concierto, Shakira recordó precisamente ese vínculo con España:

"Este es un lugar que ha sido parte de los años más importantes de mi vida, aquí fui madre".

La cantante también interpretó "La tortura", "Antología", "Acróstico", "Waka Waka" y otros de sus grandes éxitos, además de las canciones de su nueva etapa.

El espectáculo terminó con "La loba" y su colaboración con Bizarrap, con lo que cerró la noche que representa algo más que el regreso de Shakira a los escenarios españoles: es el reencuentro de la cantante con una ciudad que fue escenario de algunos de los años más importantes de su vida y a la que ahora vuelve convertida en protagonista de una residencia sin precedentes.