"El secretario de Marina no está escondido", dice Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el exsecretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, "no está escondido" y afirmó que actualmente no existe ninguna carpeta de investigación en su contra por el caso de huachicol fiscal que involucra a sus sobrinos políticos.

Declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el caso Ojeda

EL UNIVERSAL publicó este viernes que, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no había logrado localizar al exsecretario para una diligencia, la Secretaría de Marina señaló que Ojeda Durán continúa dentro de la institución como asesor del alto mando naval.

Cuestionada sobre el paradero del exsecretario y sobre su citación para declarar el pasado 28 de agosto en el proceso relacionado con Fernando Farías Laguna, Sheinbaum explicó que su comparecencia fue solicitada por la defensa de uno de los detenidos.

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"Sí, el secretario de Marina no está escondido. Y tiene una solicitud de parte de la defensa de una de las personas detenidas para que sea llamado a declarar y la Fiscalía está viendo esta circunstancia", señaló.

La Presidenta sostuvo que la situación de Ojeda Durán no corresponde a una investigación penal en su contra y afirmó que la fiscal general de la República no le ha informado que exista algún delito atribuido al exfuncionario.

"Eso no lo ratificó la fiscal general de la República y no tiene un delito en su contra el almirante Ojeda", afirmó.

Situación laboral y jurídica de José Rafael Ojeda

El pasado 28 de agosto, durante una audiencia relacionada con el caso de huachicol fiscal en aduanas marítimas, la FGR informó que no había logrado localizar a Ojeda Durán, quien había sido solicitado como testigo por la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna.

La presidenta también fue cuestionada sobre la situación laboral del exsecretario, luego de que información de la propia Secretaría de Marina señalara que permanece "en activo" como asesor del alto mando naval y que recibe una remuneración cercana a 150 mil pesos mensuales correspondiente a su nivel como almirante.

Aclaró que Ojeda Durán es un almirante retirado y explicó que los exsecretarios de Marina reciben una jubilación conforme al grado que alcanzaron.

"No, él es retirado, o sea, es secretario retirado, como todos los secretarios de Marina. Una vez que terminan su función se retira", dijo.

Ante la pregunta sobre los aproximadamente 150 mil pesos mensuales que percibe, la mandataria explicó que los militares retirados reciben una jubilación de acuerdo con su rango.

"Todos los jubilados de la Defensa Nacional y de la Marina reciben su jubilación. Entonces, dependiendo del nivel que hayan tenido, la jubilación corresponde a lo que establecen claramente los lineamientos de las secretarías", señaló.

"No hay ningún delito, no hay ninguna carpeta de investigación contra el almirante Ojeda. Está llamado a declarar en un juicio y ya determinará él, pues si declara o declara como declara y la Fiscalía y el Poder Judicial cómo atienden este tema", afirmó.

"Pero ni está escondido, ni se ha negado a declarar, sino sencillamente sigue el procedimiento", agregó.