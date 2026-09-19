Exsecretario no está escondido: Sheinbaum

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, "no está escondido" y afirmó que actualmente no existe ninguna carpeta de investigación en su contra por el caso de huachicol fiscal que involucra a sus sobrinos políticos.

Cuestionada sobre el paradero del exsecretario y sobre su citación para declarar el pasado 28 de agosto en el proceso relacionado con Fernando Farías Laguna, Claudia Sheinbaum explicó que su comparecencia fue solicitada por la defensa de uno de los detenidos.

"El secretario de Marina no está escondido. Y tiene una solicitud de parte de la defensa de una de las personas detenidas para que sea llamado a declarar y la fiscalía está viendo esta circunstancia", señaló.

Sostuvo que la situación de Ojeda Durán no corresponde a una investigación penal en su contra y afirmó que la fiscal general de la República no le ha informado que exista algún delito atribuido al exfuncionario.

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El pasado 28 de agosto, durante una audiencia relacionada con el caso de huachicol fiscal en aduanas marítimas, la Fiscalía General de la República informó que no había logrado localizar al almirante Ojeda Durán, quien había sido solicitado como testigo por la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna.