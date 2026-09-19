logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Exsecretario no está escondido: Sheinbaum

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
A
Exsecretario no está escondido: Sheinbaum
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, "no está escondido" y afirmó que actualmente no existe ninguna carpeta de investigación en su contra por el caso de huachicol fiscal que involucra a sus sobrinos políticos.

      Cuestionada sobre el paradero del exsecretario y sobre su citación para declarar el pasado 28 de agosto en el proceso relacionado con Fernando Farías Laguna, Claudia Sheinbaum explicó que su comparecencia fue solicitada por la defensa de uno de los detenidos.

      "El secretario de Marina no está escondido. Y tiene una solicitud de parte de la defensa de una de las personas detenidas para que sea llamado a declarar y la fiscalía está viendo esta circunstancia", señaló.

      Sostuvo que la situación de Ojeda Durán no corresponde a una investigación penal en su contra y afirmó que la fiscal general de la República no le ha informado que exista algún delito atribuido al exfuncionario.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El pasado 28 de agosto, durante una audiencia relacionada con el caso de huachicol fiscal en aduanas marítimas, la Fiscalía General de la República informó que no había logrado localizar al almirante Ojeda Durán, quien había sido solicitado como testigo por la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Procesan a acusado del feminicidio de estudiante española
        Procesan a acusado del feminicidio de estudiante española

        Procesan a acusado del feminicidio de estudiante española

        SLP

        El Universal

        La jueza ordenó prisión preventiva contra Francisco Javier "N"; la Fiscalía presentó 26 datos de prueba

        Sheinbaum frena reclamos contra Kuri durante acto en Querétaro
        Sheinbaum frena reclamos contra Kuri durante acto en Querétaro

        Sheinbaum frena reclamos contra Kuri durante acto en Querétaro

        SLP

        El Universal

        La Presidenta pidió dejar las disputas para el periodo electoral

        Deuda federal con farmacéuticas vuelve a subir a 14 mil mdp
        Deuda federal con farmacéuticas vuelve a subir a 14 mil mdp

        Deuda federal con farmacéuticas vuelve a subir a 14 mil mdp

        SLP

        El Universal

        Canifarma señala al IMSS-Bienestar como el principal deudor por medicamentos e insumos ya entregados

        Fiscalía detiene a sospechoso por feminicidio en Cuautla
        Fiscalía detiene a sospechoso por feminicidio en Cuautla

        Fiscalía detiene a sospechoso por feminicidio en Cuautla

        SLP

        El Universal

        El cuerpo de Claudia Tacoronte será repatriado a España tras el homicidio ocurrido en Morelos.