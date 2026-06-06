Papa León XIV posa con camiseta de la Selección Mexicana en España

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- El papa León XIV apareció con una camiseta de la Selección Mexicana y aprovechó un encuentro con periodistas durante su viaje a España para enviar un mensaje en torno al Mundial de futbol, destacando el papel del deporte como herramienta de unidad entre los pueblos.

Papa León XIV recibe camiseta oficial de México para el Mundial

Durante el vuelo que lo trasladó de Roma a Madrid para realizar una visita pastoral, el pontífice fue entrevistado por la corresponsal de N+, Valentina Alazraki, quien le entregó una playera del combinado nacional. La prenda forma parte del uniforme oficial que utilizará México en su debut mundialista frente a Sudáfrica, programado para el 11 de junio.

León XIV destaca la importancia del deporte y la oración en el Mundial

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Al referirse al torneo, León XIV vinculó el certamen con la intención de oración que la Iglesia católica promueve este mes, dedicada a los deportistas.

"La oración de este mes es para los deportistas y la importancia del deporte. Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; de que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio", expresó.

La conversación también derivó en una pregunta sobre sus preferencias de cara a la Copa del Mundo. El Papa, nacido en Estados Unidos, pero con una larga trayectoria pastoral en Perú como obispo de la diócesis de Chiclayo, respondió con humor al recordar que este último no participará en la competencia.

"Perú no juega, Italia no juega, pero hay algunos países pequeños por ahí que de hecho lograron entrar. Vamos a ver", comentó.

La imagen del pontífice portando la camiseta mexicana se difundió en redes sociales y medios de comunicación a pocos días del arranque del torneo, en el que la selección tricolor buscará iniciar su participación con una victoria ante el conjunto sudafricano.