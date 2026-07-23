Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer avanzan en negociaciones del T-MEC

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Después de una hora y media, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, salió de Palacio Nacional a las 11:31 horas donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el estadounidense salió acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el marco de las rondas de negociación del T-MEC.

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A la reunión asistió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; Julio Berdegué, extitular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, entre otros funcionarios.A la salida del recinto histórico ningún funcionario mexicano ni estadounidense dio declaraciones."En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos", compartió Sheinbaum en sus redes sociales.La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su conferencia mañanera de este jueves que su gobierno ha realizado "todo lo humanamente posible" para que México enfrente en las mejores condiciones la revisión comercial con Estados Unidos, al tiempo que afirmó que su administración continuará defendiendo los intereses nacionales frente a las decisiones unilaterales de Washington.Sheinbaum señaló que la reunión prevista con autoridades estadounidenses formaba parte de un proceso de diálogo que se ha desarrollado durante semanas entre ambos gobiernos."Nosotros no sabemos exactamente lo que va a hacer Estados Unidos; lo que hacemos es nuestro mejor trabajo para poder encontrar las mejores condiciones para nuestro país", expresó.Sheinbaum recordó que Estados Unidos decidió de manera unilateral imponer aranceles a diversos países y que ahora se aproxima una nueva ronda de medidas comerciales al amparo de la Sección 301, por lo que México se mantiene atento al desarrollo de las negociaciones."No sabemos exactamente en qué condición estará México. Lo que sí les puedo decir es que hemos hecho todo lo humanamente posible para que México tenga las mejores condiciones posibles, y siempre defendiendo los intereses del país", enfatizó.La Presidenta explicó que el encuentro con funcionarios estadounidenses permite conocer de manera directa el estado de las conversaciones, las propuestas que existen sobre la mesa y los tiempos previstos para el proceso de revisión.Asimismo, rechazó las declaraciones realizadas por legisladores estadounidenses sobre un presunto incumplimiento de México en la entrega de agua a Estados Unidos, al asegurar que dicha afirmación es falsa."Estamos cumpliendo perfectamente y hay total acuerdo con Estados Unidos. Este año, esperamos que llueva más y todavía se va a cumplir; no hay ningún problema en este momento con el tema del agua", sostuvo.Sheinbaum indicó que la reunión con Greer se concentraría en asuntos comerciales, mientras que temas como seguridad y otros asuntos bilaterales continuarán atendiéndose en las distintas mesas de coordinación que mantienen ambos gobiernos.Indicó la titular del Ejecutivo federal que no respondería a cada una de las declaraciones realizadas por funcionarios o legisladores estadounidenses, pues consideró que muchas de ellas corresponden a otros espacios de diálogo entre ambos países.