Embajador Johnson apoya a empresas estadounidenses en México
En Palacio Nacional, representantes de EU y México avanzaron en negociaciones del T-MEC.
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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, externó su apoyo a las empresas estadounidenses establecidas en territorio mexicano "para que continúen prosperando".
Junto con Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de U.S Chamber, el embajador Johnson se reunió con empresas "para reafirmar una prioridad clara: bajo el liderazgo de Donald Trump, el sector privado impulsa el crecimiento, la inversión y las oportunidades".
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"Las empresas estadounidenses generan empleos, fortalecen nuestras economías y amplían la prosperidad a ambos lados de la frontera", expresó.
"Estamos comprometidos con seguir apoyando a las empresas estadounidenses para que continúen prosperando en México ", escribió el diplomático en sus redes sociales.
La mañana de este jueves, Johnson acompañó al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de las rondas de negociación del T-MEC.
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