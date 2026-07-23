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Revisión del T-MEC: Jamieson Greer se reúne con Marcelo Ebrard

La tercera ronda de negociaciones entre México y EE.UU. se realizó con equipos técnicos.

Por El Universal

Julio 23, 2026 01:36 p.m.
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Revisión del T-MEC: Jamieson Greer se reúne con Marcelo Ebrard
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      Como parte de los trabajos de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reúnen este jueves para dialogar sobre temas bilaterales y concluir la tercera ronda de negociaciones.


      Esto se da, en el tercer día de los trabajos que llevan a cabo los equipos técnicos de negociación de México y de Estados Unidos, quienes empezaron el diálogo el pasado martes, 21 de julio pasado en la Ciudad de México.

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      Por la mañana, Ebrard ofreció un desayuno al embajador Greer. Al terminar, el funcionario estadounidense se dirigió a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
      A medio día se inició el diálogo formal entre Ebrard y Greer, junto con sus equipos de negociadores técnicos, con lo que, de acuerdo con la información de ambos gobiernos, se cerrará la tercera ronda de negociaciones entre las dos partes.
      De acuerdo con la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) los temas que se abordaron en la tercera ronda fueron: acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, temas laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos.
      Al concluir dicha reunión, se espera que el secretario de Economía de México dé una conferencia de prensa para informar sobre los resultados del diálogo.
      Se sabe que en paralelo un grupo de empresarios estadounidenses que visita la Ciudad de México se reunirán con sus contrapartes mexicanas, para hablar del proceso de revisión del T-MEC y los beneficios de dicho acuerdo comercial.

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